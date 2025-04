Herman Rarebell: Ex-Scorpions-Schlagzeuger auf Nostalgietrip

Er schüttelte Michail Gorbatschow die Hand, spielte in den größten Arenen der Welt vor Hunderttausenden von Menschen…

Vor allem die 80er Jahre lebte er als weltweit bekannter und tourender Rockstar in vollen Zügen. Doch er und seine Band wurden auch zum Synonym für den Brückenbau.

Herman Rarebell, Schlagzeug-Ikone und langjähriger Drummer der deutschen Hardrock-Veteranen Scorpions, hat ein Buch über einige der intensivsten Jahre seiner Karriere geschrieben. Das autobiografische Buch What About Love ist vorerst nur in deutscher Sprache erhältlich, soll aber in Zukunft auch in anderen Sprachen verfügbar sein.

Genau dieses Thema, voller Liebe, Hoffnung und Freiheit, war auch die Inspiration für das Buch. Herman blickt auf eine globale Karriere zurück, die vor allem in den 80er Jahren die politischen Veränderungen umfasste, als sich die ehemaligen Pole in Ost und West einander annäherten. Und Frieden und Freiheit schienen zu universellen Sehnsüchten zu werden.

Wie sehr hat sich das alles wieder geändert … Die beiden Seiten stehen sich heute wieder fast unversöhnlich gegenüber. Viele Gründe, die Protagonisten von damals ihre Geschichte erzählen zu lassen. Mit einem kleinen Schlenker in unsere Gegenwart.

Herman Rarebell – What About Love

Buch: Hardcover mit Schutzumschlag

Verlag: edition a

Veröffentlichung: 12.04.2025

Fast zur gleichen Zeit versammelte Rarebell einige seiner Musikerfreunde, um ein Album aufzunehmen – als Herman Rarebell & Friends. Und für das, was eine Hit-Compilation unter dem Unterthema A Tribute To The Music Of The 80s! wurde. Die Trackliste enthält eine Vielzahl von Titeln, die sich mit einem wichtigen Thema dieses Jahrzehnts beschäftigen: Die Liebe. Und: Alles war möglich. Folgerichtig heißt das Album What About Love?.

www.hermanrarebell.com