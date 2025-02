Herman Rarebell & Friends: „What About Love?“ erscheint am 11.04. bei Metalville Records

Das neue Herman Rarebell & Friends Studioalbum What About Love? erscheint am 11.04. bei Metalville Records.

Willkommen zu einer Reise zurück in die Zukunft! Herman Rarebell & Friends nehmen euch mit in die Achtziger und gemeinsam kommen wir mit der größten Musik dieser kraftvollen Dekade wieder in unserer Zeit an.

Herman hat sich zwölf Songs ausgesucht, um sie mit guten Freunden und großartigen Musikern noch einmal neu einzuspielen. Als Verbeugung vor den größten Hits einer Zeit, die für ihn ganz persönlich ein goldenes Zeitalter war. Der ehemalige Black-Sabbath-Bassist Bob Daisley ist auf diesem Album zu hören; Dann Huff, der als Studiomusiker auf einigen der größten Alben der Popgeschichte zu hören ist, ist dabei, dazu Howard Leese von den legendären US-Rockern Heart und Sänger Michael Voss (u.a. Casanova, Mad Max, Michael Schenker). Was für ein Ensemble, was für eine Freude.

Herman sagt über diese Zeit: „Ich finde, dass nie zuvor oder danach kraftvollere Musik entstanden ist. Es war für mich das goldene Zeitalter, ich habe es genossen. Mit den Scorpions bereisten wir die Welt, wir trafen Menschen aus allen Kulturkreisen. Ein einziger Rausch. Alles war möglich und das jederzeit.

Ich will mit diesem Album nicht nur die Erinnerung an die großen Hits der Achtziger zurückbringen. Es geht mir nicht nur um die Melodien und die Rhythmen, die mir heute fehlen. Es geht mir vor allem um das Gefühl, das diese Nummern transportieren. Die Liebe, der Mut, der Optimismus, der in ihnen steckt. Ich finde, dass viel davon verloren gegangen ist. Der Groove, der in Here I Go Again steckt, der überlebensgroße Refrain von I Love Rock’n’Roll und die unerschütterliche Power von Rock You Like A Hurricane. Die Liebe und die Sehnsucht von I Want To Know What Love Is. Es ist kein Wunder, dass diese Songs seit vier Jahrzehnten ihren Platz in den Herzen der Menschen haben. Die Kraft, der besondere Geist der Achtziger steckt für mich bei diesen Songs in jedem Akkord, jedem Hieb auf die Bassdrum. Jeder Take, den wir für dieses Album eingespielt haben, war purer Genuss. Freunde, die große Musik spielen. Wir hoffen, dass Ihr fühlt, was wir in diese Neueinspielungen gelegt haben: Liebe, Power, Optimismus! Für mich ist das die Kraft der Achtziger! Wer dabei war, wird sich erinnern. Und wer es verpasst hat, verdient es, es zumindest auf diesem Wege nachzuerleben.

In diesem Sinne: Here I am – Rock you like a Hurricane!“

Das Album wurde von Herman Rarebell und Michael Voss in den Kidwood Studios Münstertal, Schwarzwald produziert.

Line-Up:

Herman Rarebell – Drums

Herman’s Friends:

Michael Voss – Vocals & Guitars

Van de Forst – Vocals, Acoustic Guitars & Keyboards

Dann Huff – Lead Guitars

Howard Leese – Lead Guitars

Bob Daisley – Bass

Neil Carter – Keyboards

Jim Vallance – Keyboards

Eva von der Forst – Backing Vocals

Lexus de la Foret – Backing Vocals

Tracklist:

01. In The Air Tonight

02. I Want To Know What Love Is

03. Love Is A Battlefield

04. What About Love

05. Every Breath You Take

06. Sweet Child O‘ Mine

07. Here I Go Again

08. Addicted To Love

09. Passion Rules The Game

10. Rock You Like A Hurricane

12. These Dreams

12. I Love Rock ‚N‘ Roll