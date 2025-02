Astral Kompakt und Violet Dawn am 01.02.2025 in der Boulderhalle Eifelblock in Koblenz

Bands: Astral Kompakt, Violet Dawn

Ort: Boulderhalle Eifelblock, Ernst-Abbe-Straße 13, 56070 Koblenz

Datum: 01.02.2025 (Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr)

Kosten: 8- 12 €

Genre: Stoner Rock

Veranstalter: Broken Music, Astral Kompakt und Violet Dawn

Link: https://www.facebook.com/events

Fetten Stoner-Sound gibt es heute, am 01.02.2025, in der Boulderhalle Eifelblock in Koblenz mit Astral Kompakt und Violet Dawn! Kraxeln kann ich mit meinen alten müden Knochen ja nicht mehr so gut, umso besser geht für mich allerdings Stoner Rock. Also ab in die Boulderhalle Eifelblock nach Koblenz, wo ich heute logischerweise das erste Mal bin.

Das Konzert wird im Foyer stattfinden, dort ist bereits alles aufgebaut. Die mir gut bekannten Jungs von Astral Kompakt begrüße ich schon einmal herzlich. Im Foyer ist noch viel Platz, obwohl wir etwas später beginnen, wird es leider nicht viel voller. Man kann schon getrost von einem Wohnzimmerkonzert sprechen und das hat ja für die Zuhörer schon was ganz Besonderes.

Violet Dawn beginnen als Support des heutigen Abends mit ihrem Gig. Violet Dawn sind noch eine recht junge Band, denn man hat sich erst Ende 2023 zusammengefunden. Violet Dawn bestehen aus Paul (Gesang), Nils (Leadgitarre), Gabbo (Rhythmusgitarre), Richie (Bass) und Frank (Schlagzeug). Brav stellt man sich dem Publikum vor: „Wir sind Violet Dawn aus Trier“. Damit sind sie auch Namensvettern der Kölner Purple Dawn. Da fällt mir gerade ein, dass Roniel die Band heute Abend mal wegen des Namens ansprechen wollte …

Das Quintett hat sich dem Hard Rock / Stoner Rock gewidmet und ist in diesem Genre unterwegs. Das beginnt dann doch wirklich noch ein wenig schüchtern. Der erste Song Chains ist ein Rocker mit leichtem bluesigem Einfluss, bei dem die Gitarren sehr schön zur Geltung kommen. Weiter geht es mit der Little Sister. Das ist allerdings nicht irgendeine Schwester, sondern die der Queens Of The Stone Age. Wer weiß, vlt. sitzt die ja sogar im Publikum. Paul erklärt, dass man sowohl den Song, als auch die Queens Of The Stone Age mag. Gleich darauf folgt ein Graveyard Walk. Die anfängliche Anspannung bei den Jungs löst sich mit dem Verlauf des Gigs immer mehr. Eine Reihe an Songs wird zum Besten gegeben. Violet Dawn wollen uns sogar weismachen, dass es ein Cold Summer ist, obwohl wir doch Winter haben und ich später noch Eis von den Scheiben kratzen muss.

Schnell sind wir hier in familiärer Atmosphäre auch schon am Ende. Violet Dawn brauchen sich keineswegs wie Diogenes im Weinfass zu verstecken, obwohl sie aus Trier kommen. Violet Dawn werden sich mit weiteren Livegigs gewiss noch weiterentwickeln.

Eine riesige Weiterentwicklung haben bereits Astral Kompakt aus Köln gemacht, seitdem ich sie das erste Mal 2020 auf der Backyard Session auf dem Hoflärm Festival live gesehen habe und sie dort die Wiesen mit ihren großartigen schweren fuzzigen Stoner/Doom Gewand überzogen haben. Damals hatte die 2017 gegründete Band erst eine EP am Start. Im November 2024 veröffentlichten Astral Kompakt ihr hochgelobtes, auf Tonzonen Records erschienenes Album Goldader. Mittlerweile hat man die Bühne mit solchen Hochkarätern wie Daily Thompson, Earth Ship, Neànder, Brant Bjork, Dopethrone, Slomatics und anderen Schwergewichten des Stoner Rocks geteilt.

Von Beginn an gibt es bei der Band aus Köln fetten, kräftigen Sound. Eine Scheu ist bei Astral Kompakt natürlich bei dieser Bühnenerfahrung nicht mehr zu spüren. Ich bin echt froh, Roniel Müller (Gitarre), Marc Faßbender (Bass, Synth) und Julian Wolff (Schlagzeug) endlich mal wieder live zu sehen, nachdem ich sie letztes Jahr auf dem Hoflärm Festival auf der Bühne knapp verpasst habe.

Klar bin ich bei dem sympathischen Stoner Instrumental Trio auf der Pirsch, denn die Jungs verfolge ich doch nun schon einige Zeit. Pirsch ist der erste Song auf Goldader und auch der heutige Opener des Gigs. Ein Song, der sich über 6 ½ Minuten wundervoll entwickelt. Ein Song zum Träumen, der dich allerdings nach knappen zwei Minuten wieder aus deinen Träumen mit einer eigenen Heavyness reißt.

Astral Kompakt spielen tatsächlich das komplette Album Goldader in der originalen Reihenfolge. Wesentlich schwerer, fast doomig geht es mit Welwitsche weiter. Batavitsche Träne I und II vereint Stoner und Prog. Julian Wolff scheint absoluten Spaß hier zu haben, denn er sitzt grinsend hinter seinen Kesseln und beackert diese erbarmungslos. Er treibt uns auch irgendwie in den Ruin, also, ich meine den Song Ruin vom Goldader-Album. Damit sind wir auch bereits beim vorletzten Song des Albums, allerdings nicht des Abends. Levitas ist der letzte Song des Albums. Nachdem Astral Kompakt sich eine Auszeit genommen und in diesem Kleinod hier einen Hitzschlag erhalten haben, ist es am Schluss einfach nur Halb So Wild. Wohlgemerkt alles Songs des Trios. Um die Setliste komplett zu machen, sollte ich noch erwähnen, dass Mabilis noch vor der Auszeit kam.

Der wunderbare Abend endet mit einer Zugabe. Anschließend noch etwas unterhalten, auch mit dem Betreiber der Boulderhalle. Ein wenig enttäuscht bin ich über die dürftige Publikumsresonanz hier in Koblenz. Es werden immer Livekonzerte gefordert. Wenn dann mal solch tolle Konzerte wie heute Abend sind, sollte man da auch hingehen. Hier in der Boulderhalle will man auf jeden Fall weitermachen.

