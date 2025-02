Zangoma: Debütalbum „Faka Mulilo“ ist über Svart Records erschienen

Svart Records präsentiert stolz das psychedelische Funk-Rock-Debütalbum Faka Mulilo der sambisch-finnischen Band Zangoma!

Im Jahr 1996 lebte in dem Dorf Kolomwe in Zentral-Sambia ein kleiner Junge namens Waina. Eines Tages traf er den örtlichen Sangoma, der eine Prophezeiung hatte, in der Waina eine Hauptrolle dabei spielte, das Erbe von Zamrock in einer anderen Zeit und Ära neu zu gestalten. Der Hexendoktor sagte, dass du drei Rocker aus dem Land der tausend Seen treffen wirst, und gemeinsam werdet ihr Geschichte schreiben. Der junge und naive Waina glaubte kein Wort, bis Jahre später die Prophezeiung wahr wurde und Zangoma geboren wurde.

Zangoma stammen aus Tampere, Finnland, und bestehen aus dem sambischen Sänger Waina Kolomwe, Sänger/Gitarrist Ville Salonen, Sänger/Bassist Riku Pirttiniemi (Death Hawks, Dust Mountain) und Schlagzeuger Miikka Heikkinen (Death Hawks). Sie spielen Zamrock, ein Genre, das in Sambia in den 70er Jahren populär wurde. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus traditioneller afrikanischer Musik und Psychedelic-, Garage- und Hardrock, in die auch Funk und Blues einfließen. Bands wie Black Sabbath, Funkadelic, The Rolling Stones, Blue Cheer, Cream und Deep Purple haben die Musik maßgeblich geprägt.

Zangomas Debütalbum Faka Mulilo ist am 31. Januar auf exklusivem Multicolor-Vinyl, limitiertem Purple Haze-Vinyl, klassischem schwarzen Vinyl und digitalen Plattformen erschienen.

Zangoma: Faka Mulilo (Digital): https://orcd.co/fakamulilo

Zangoma: Faka Mulilo (LP): https://www.svartrecords.com/en/product/zangoma-faka-mulilo/12949

