Herman Rarebell & Friends: veröffentlichen Single und Video „Love Is A Battlefield“

Herman Rarebell & Friends präsentieren das Video zur neuen Single Love Is A Battlefield, welche ab sofort bei allen bekannten Streaming-Anbietern verfügbar ist.

Der Song stammt vom neuen Studioalbum What About Love?, welches am 11.04. bei Metalville Records erscheint.

Herman sagt über den Song: „Ich hörte dieses Stück zum ersten Mal 1983 in unserem Tourbus und war sofort begeistert, wie der Song funktionierte, besonders am Schlagzeug. Es war mir ein Vergnügen, diesen Song noch einmal mit all der Kraft und Leidenschaft aufzunehmen.“

