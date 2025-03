GhostSeeker: streamen Musikvideo zu neuer Single „Wake Up (Imposter)“ vom kommenden Studioalbum „Divergence“

Am 25. April 2025 erscheint mit Divergence das erste Studioalbum der australischen Modern Metal Newcomer GhostSeeker über ROAR. Nach der kürzlich veröffentlichen ersten Single Interment, folgt nun ein Musikvideo zu ihrer neuesten Song-Auskopplung Wake Up (Imposter)!

„Wake Up (Imposter) ist ein zutiefst persönlicher Song“, verrät uns die Band. „Das Thema von Wake Up (Imposter) war das Ergebnis des Schreibens dieses Albums. Eine Kombination aus Schreibblockade und Selbstzweifeln führte zu diesem Gefühl, ein Hochstapler zu sein. Ein gewisses Selbstvertrauen schien in früheren Werken gefangen zu sein. Sich dem, was geboten wurde, nicht gewachsen zu fühlen. Die Inspiration stammte von den Seraphim-Engeln und ihrer rechtschaffenen Reinheit, und anstatt zu zusammen zu fallen, wurde dies als Treibstoff verwendet, um das zu erschaffen, was ihr auf Wake Up hört.“

GhostSeeker stürmten 2022 die Metal-Welt mit ihrer von Fans und Presse gefeierten Debüt-EP Initium Novum, welche seit Veröffentlichung fast eine Million Streams verzeichnet. Mit frenetisch gefeierten Shows in ganz Australien baute die Band schnell eine lokale Fangemeinde auf, jetzt stehen bei GhostSeeker alle Zeichen auf Sturm, die Welt zu erobern! Nachdem die Band einen Plattenvertrag bei ROAR unterschrieb, folgt am 25. April ihr mit Spannung erwartetes, erstes Studioalbum!

Ursprünglich gegründet von Ex-Letters To Amara-Gitarrist Tim Campey, Sängerin Celeste Bojczuk und Gitarrist Cory Walkeden, vervollständigte die Band ihre Besetzung mit Sänger Daniel Breen (Ex-Storm The Sky) sowie Daniel Gay (Ex-Anyone Anyone). Fans werden von der einzigartigen Ästhetik und dem schwebenden Gesang von Celeste Bojczuk, gepaart mit dem rauen, aber melodischen Flow von Daniel Breen, in den Bann gezogen. Der Sound der Band bietet einen Kontrast, der garantiert Aufmerksamkeit erregt. Die Gitarristen Cory Walkeden und Tim Campey ergänzen sich mühelos und erzeugen Gefühl und Atmosphäre, während die Rhythmus- und Bass-Fraktion GhostSeeker perfekt ergänzen und antreiben.

GhostSeeker sind zweifelsohne dafür bestimmt, sich als eine der angesagtesten Bands der Heavy Musik Szene zu etablieren und werden spätestens mit ihrem Debütalbum Divergence auch bei uns für mächtig Wirbel sorgen! Bestelle dir das Album schon jetzt unter https://ghostseeker.rpm.link/divergencePR vor!

Divergence Tracklist:

1. Internment

2. The Looking Glass

3. Wake Up (Imposter)

4. Metempsychoses

5. Cursed Till The End

6 .Glow In Decay

7. Dissension

8 . A Reverie In Atonement

9. Beta War

10. The Prototype

GhostSeeker sind:

Tim Campey – Gitarre

Celeste Bojczuk – Vocals

Cory Walkeden – Gitarre

Daniel Breen – Vocals

Daniel Gay – Drums

