Herman Rarebell & Friends – What About Love?

Herman Rarebell hat für sein aktuelles Album What About Love? zwölf Songs ausgewählt, die ihm besonders am Herzen liegen, um sie gemeinsam mit engen Freunden und herausragenden Musikern neu einzuspielen. Damit verneigt er sich vor den größten Hits einer Ära, die für ihn persönlich ein goldenes Zeitalter war. Für dieses Projekt hat er ein beeindruckendes Ensemble um sich versammelt: Mit dabei ist Bob Daisley, der einst bei Black Sabbath den Bass spielte, ebenso Dann Huff, einer der gefragtesten Studiomusiker der Popgeschichte. Auch Howard Leese, bekannt von den US-Rocklegenden Heart, und Sänger Michael Voss, der unter anderem mit Casanova, Mad Max und Michael Schenker arbeitete, sind Teil dieser besonderen Produktion.

What About Love? erschien bereits am 11.04.2025 bei Metalville Records, bietet Rock und Classic Rock vom Feinsten und hat eine Spielzeit von 47 Minuten. Passend zur besinnlichen Jahreszeit wollen wir euch die gecoverten Werke noch einmal näherbringen. Begonnen wird der Silberling mit dem Klassiker In The Air Tonight. Stimmungsvoll bringt Herman Rarebell seine Mannschaft in Stellung, die sichtlich Spaß an den Klassikern hat.

Große Hits von Herman Rarebell & Friends neu eingespielt

Die Werke werden jedoch nicht nur billig gecovert, sondern bekommen mit ihrer Umsetzung einen neuen Spirit eingehaucht. Sowohl I Want To Know What Love Is als auch Sweet Child O‘ Mine gehen unter die Haut. Auch ohne Weihnachtssongs ein Album, welches man wunderbar zum Jahresabschluss aufdrehen kann. Harmonie, Leidenschaft und die Liebe zur Musik machen What About Love? zu einer sehr warmherzigen Produktion. Klar, bei solchen Veröffentlichungen scheiden sich oft die Geister. Muss das sein? In dem Fall würde ich zumindest für mich die Frage mit Ja beantworten. What About Love? bringt einen wunderbar durch den Alltag, ohne den Hörer bei wichtigen Dingen abzulenken.

