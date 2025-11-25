Ritual Servant: veröffentlichen neue Single „Prepare The Way“ als Vorgeschmack auf kommendes Album

Die US-amerikanische Heavy-Metal-Band Ritual Servant hat ihre zweite Single des Jahres veröffentlicht. Der neue Song trägt den Titel Prepare The Way und dient als weiterer Vorgeschmack auf das kommende, dritte Studioalbum der Gruppe, das für 2026 angekündigt ist. Der Track erschien im August und wurde bewusst auf dieses Datum gelegt, um an den Märtyrertod von Johannes Dem Täufer zu erinnern – ein zentrales Thema, das die Band in ihrer spirituell geprägten Musik immer wieder aufgreift. Ritual Servant betont, dass mit jeder Veröffentlichung „alle Ehre Gott“ gelten soll.

Bereits im März präsentierte das Quartett mit The Prodigal seine erste Single des Jahres. Beide Songs zeichnen sich durch den charakteristischen Mix aus kraftvollen Riffs, markantem Gesang und einer deutlichen christlichen Botschaft aus, für die Ritual Servant in der Metal-Szene bekannt geworden ist.

Fans können Prepare The Way, The Prodigal sowie ältere Veröffentlichungen der Band auf sämtlichen gängigen Streaming-Plattformen anhören. Zusätzlich stellt Ritual Servant auf ihrem YouTube-Kanal weitere Inhalte bereit – darunter Musikvideos, Hintergründe zur Entstehung der Songs und Einblicke in die Arbeit am kommenden Album.

