Enemynside: kündigen neue Single „In The Shadows Of Unrest“ und EP-Release an

Die italienische Metal-Band Enemynside aus Rom meldet sich mit neuer Musik zurück. Am 14.11.2025 erschien ihre brandneue Single In The Shadows Of Unrest, die gleichzeitig den Auftakt für ihre kommende, selbstbetitelte EP bildet. Mit dem Song präsentiert die Band eine Mischung aus melodischen Linien und aggressiven Riffs – ein Sound, der besonders Fans von Gruppen wie Testament, The Haunted, Death Angel, Angelus Apatrida oder Machine Head ansprechen dürfte.

Inhaltlich setzt sich die Band mit Themen wie innerem Konflikt, gesellschaftlicher Ernüchterung und dem Gefühl allgemeiner Unruhe auseinander. Diese Schwerpunktsetzung verleiht dem Track eine düstere, aber zugleich kraftvolle Atmosphäre, die typisch für den modernen Thrash- und Groove-Metal ist.

Aufgenommen wurde die EP in zwei Studios in Rom: im Kick Recording Studio unter der Leitung von Marco “Cinghio” Mastrobuono, der unter anderem für Fleshgod Apocalypse und Hour Of Penance gearbeitet hat, sowie im Temple Of Gravity Studio. Mit In The Shadows Of Unrest geben Enemynside einen intensiven Vorgeschmack auf das, was ihre neue EP bereithält.

