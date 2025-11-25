Atticskin: veröffentlicht neue Single „Hive Mind Productions (The Fallout)“

Die US-Formation Atticskin, die offiziell im April 2025 gegründet wurde, sorgt mit ihrer neuesten Single Hive Mind Productions (The Fallout) erneut für Aufmerksamkeit. Das Projekt setzt von Beginn an auf stilistische Vielfalt: Von rockigen Klanglandschaften über atmosphärische Dreamscape-Elemente bis hin zu brachialen Metal-Einflüssen reicht das musikalische Spektrum.

Charakteristisch für Atticskin sind ungewöhnliche Texte, markante Basslines, eigenwillige Gitarrenriffs und druckvolles, präzises Schlagzeugspiel. Die Band zeigt bereits mit nur drei veröffentlichten Tracks, wie souverän sie sich in Genres wie Hardcore, Punk, Metal, Rock und Indie bewegt – und dass dies erst der Anfang ihrer künstlerischen Entwicklung ist.