Anciients: kündigen EU/UK Headliner-Tournee „Ascent Of The Fallen Ones“ für Herbst 2026 an

Die aus British Columbia stammende Progressive-Metal-Band Anciients kündigt ihre erste Headliner-Tournee durch Großbritannien und Europa seit über zehn Jahren an. Unter dem Titel Ascent Of The Fallen Ones umfasst die Tournee 15 Konzerte in Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, Spanien und Portugal. Der Auftakt findet am 26. September in Leeuwarden statt, das Abschlusskonzert am 15. Oktober in Bragança.

Anciients – Ascent Of The Fallen Ones

UK/Europe Fall 2026

26 September: Leeuwarden, NL @ Into The Void

27 September: Cologne, DE @ Euroblast

29 September: Copenhagen, DK @ Stengade

1 October: London, UK @ The Black Heart

2 October: Nottingham, UK @ The Mist Rolling Inn

3 October: Manchester, UK @ The Lodge

4 October: Bristol, UK @ The Croft

6 October: Southampton, UK @ Joiners

7 October: Brighton, UK @ Dust

10 October: Nijmegen, NL @ Soulcrusher

13 October: Barcelona, ES @ Razzmatazz 3

14 October: Madrid, ES @ Rockville

15 October: Bragança, PT @ JP Rock Cafe

Die Tournee findet zum Support von Beyond The Reach Of The Sun, dem dritten Album der Band, statt, das 2024 bei Season Of Mist erschien. Mit diesem Album endete eine achtjährige Phase der Stille – eine Zeit, die von persönlichen Krisen, Besetzungswechseln, einer Pandemie und einem kompletten kreativen Neustart geprägt war. Das Ergebnis ist ihr bisher direktestes und dynamischstes Werk: zehn Songs, die die Rockinstinkte der Band noch stärker betonen, ohne dabei an Härte einzubüßen. Für das europäische Publikum bietet sich zudem die erste Gelegenheit, die aktuelle Besetzung live zu erleben, da Gitarrist Brock MacInnes und Bassist Rory O’Brien bereits vor den Albumaufnahmen zur Band stießen.

Anciients sind eine körperlich fordernde Live-Band. Ihre Sets leben von Spannung und Entspannung: Lange, verschlungene Passagen mit vielschichtigem Gitarrenspiel bauen sich auf, bis sie schließlich in brachialen Ausbrüchen enden. Konzerte ihrer kürzlichen Nordamerika-Tournee zeigten, wie bewusst diese Dynamik in der Praxis eingesetzt wird: Die ruhigen Momente dienen nicht nur als Atempausen, sondern bereiten den Weg für grandiose Höhepunkte. Mike Hannays Schlagzeugspiel ist dabei zentral und hält die musikalische Architektur durch plötzliche Taktwechsel und harte, präzise Akzente zusammen.

Anciients sind:

Kenny Cook – Gesang, Gitarre

Mike Hannay – Schlagzeug

Brock MacInnes – Rhythmusgitarre

Rory O’Brien – Bass

Anciients online:

https://www.facebook.com/ANCIIENTSRIFFS

https://www.instagram.com/anciients/