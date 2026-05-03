Stormkeep: veröffentlichen zweiten Song „Imperious Sanguine Eroticism“ vom kommenden Album

Nach der Veröffentlichung der ersten Single Carnal Tapestries Of Nailtorn Flesh Ende März, haben Stormkeep nun auch die zweite Single Imperious Sanguine Eroticism herausgebracht. Der neue Song bietet einen weiteren Einblick in das kommende Album The Nocturnes Of Iswylm und unterstreicht die Position der Band an der Spitze des modernen symphonischen Black Metal: traditionell im Geiste, sorgfältig ausgearbeitet und voll und ganz der von ihnen geschaffenen Welt verpflichtet.

Hört euch Imperious Sanguine Eroticism ab sofort auf allen Streaming-Plattformen an!

Stormkeep, 2017 in Denver, Colorado gegründet, zählen zu den führenden Bands des zeitgenössischen Symphonic Black Metal. Von Anfang an zeichnet sich die Musik der Band durch ein klares musikalisches Selbstverständnis aus: melodisch, atmosphärisch und tief in der klassischen Tradition des Genres verwurzelt, gleichzeitig geprägt von ihrer eigenen Fantasy-Welt und ihrem individuellen Erzählstil.

Ihre erste offizielle Veröffentlichung, die EP Galdrum, erschien 2020 und etablierte Stormkeep schnell als Band mit einer unverwechselbaren Vision. Ein Jahr später erweiterte ihr Debütalbum Tales Of Othertime diese Welt noch weiter, verschaffte der Band große Anerkennung in der internationalen Black-Metal-Underground-Szene und katapultierte sie unter die bemerkenswertesten neuen Namen des Genres.

Nachdem sie nun bei Vesperian unter Vertrag stehen, kehren Stormkeep mit ihrem zweiten Album The Nocturnes Of Iswylm zurück. Die Geschichte, die mit Tales Of Othertime begann, wird fortgesetzt, und das Album entwickelt die von der Band selbst beschriebene Black-Metal-Symphonie weiter: eine Mischung aus Erhabenheit, mittelalterlicher Atmosphäre und fantastischem Storytelling, getragen von präzisem Songwriting und einem starken Gespür für den jeweiligen Ort.

The Nocturnes Of Iswylm – Trackliste:

The Taste Of Immortal Blood The Black Dragons Of Iswylm Saccharine Subjugation Imperious Sanguine Eroticism Echoes In The Vasts Of Sequestration Carnal Tapestries Of Nailtorn Flesh Ballad Of A Fallen Star

Produziert von der Band zusammen mit Michael Zech, bekannt für seine Arbeit mit Secrets Of The Moon, Dark Fortress und The Ruins Of Beverast, und gemastert von Arthur Rizk (u.a. Blood Incantation, Power Trip, Worm), präsentiert The Nocturnes Of Iswylm die Vision von Stormkeep mit Klarheit und Tiefe. Das Cover-Artwork stammt von Simon Bisley, dessen unverwechselbare Bildsprache der Welt des Albums eine weitere eindrucksvolle Dimension verleiht. Umfangreiches Artwork wurde von Valnoir gestaltet, der unter anderem für seine Arbeit mit Ulver, Paradise Lost und Amorphis bekannt ist.

The Nocturnes Of Iswylm wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

Download/Streaming

Standard-CD im Jewelcase

Limitierte CD-Box inkl. Digipak, doppelseitigem Poster, 4 Fotokarten und 20-seitigem Booklet mit zusätzlichem Artwork

Kassette (300 Exemplare) – nur per Mailorder, Bandcamp und im Vesperian Webshop erhältlich

und im Webshop erhältlich LP mit Booklet und umfangreichem Artwork in folgenden Vinyl-Varianten:

Schwarz

Violett (500 Exemplare) – exklusiv für Europa

Dunkelgrün gewellt (700 Exemplare) – exklusiv für Europa

Grün (500 Exemplare) – exklusiv für Nordamerika

Blau marmoriert (700 Exemplare) – exklusiv für Nordamerika

Farbig (300 Exemplare) – exklusiv für Bandcamp Europa und den Vesperian Webshop

Europa und den Webshop Galaxy 2-Farben (300 Exemplare) – exklusiv für Bandcamp Nordamerika

Stormkeep sind:

Otheyn Vermithrax – Gesang, Gitarre, Keyboards, Schlagzeug

Apokteino – Gitarre

Nebula Husk – Bass

Lord Dahthar – Keyboards

Stormkeep online:

https://www.instagram.com/stormkeepofficial