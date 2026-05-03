Sevendust: veröffentlichen Visualizer zu „Construct“

Pünktlich zum Release ihres 15. Studioalbums One legen die GRAMMY®-nominierten Metal Ikonen Sevendust noch einmal nach: Mit Construct erscheint der letzte Vorabtrack vor der weltweiten Veröffentlichung der neuen Platte.

Die Band, bestehend aus Lajon Witherspoon (Gesang), Clint Lowery (Gitarre), John Connolly (Gitarre), Vince Hornsby (Bass) und Morgan Rose (Schlagzeug), liefert erneut ihren unverkennbaren Sound, der ihnen sowohl Kritikerlob als auch eine außergewöhnlich treue Fangemeinde eingebracht hat. Erste Stimmen zu One belegen: Sevendust haben nichts von ihrer Power verloren.

Auf Construct liefert die Band Intensität mit einer Botschaft von Widerstand und Hoffnung. Wenn der Pre-Chorus einsetzt und Witherspoon singt: „When it comes don’t run now, love wins somehow“, unterstreichen Sevendust einmal mehr ihre Fähigkeit, rohe Kraft mit emotionaler Tiefe zu verbinden, und verleihen damit einem weiteren Song der umfassenden Diskografie eine positive Grundstimmung. Dieses charakteristische Merkmal zieht sich seit nunmehr über 30 Jahre Bandgeschichte.

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