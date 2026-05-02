Master Massive: veröffentlichen zweite Single & Video zu „Islands And Bells“

Die schwedische Kultband Master Massive veröffentlicht am 10. Juli über Fireflash Records ihr neues Studioalbum mit dem Titel White Shadows. Das Album ist ein wahres Juwel des epischen Heavy Metal und verbindet traditionellen Metal mit progressiven und Doom-Elementen.

Nun veröffentlichten Master Massive ihre neue und zweite Single sowie ein Musikvideo zum Song Islands And Bells.

„Ein einzigartiger Song. Die Strophen wurden vor etwa 15 Jahren geschrieben. An einem dunklen Tag spielte ich aus dem Nichts das erste Riff und kombinierte es mit den 15 Jahre alten Strophen. Da wusste ich, dass der Song fertig werden würde – irgendwann. Ich stellte mir eine karge Landschaft vor, einsam und vom Wind gepeitscht: eine öde Insel mit nur wenigen Dörfern. Oberflächlich betrachtet fühlt es sich sicher an. Die einzige Wärme findet man im Inneren der Hütten. Später las ich John Donnes For Whom The Bell Tolls. Daraus entstanden die Worte Islands und Bells. Dort fand ich mein Thema. Ich war etwas zögerlich, diesen Song zu verwenden, aber je mehr wir daran arbeiteten, desto sicherer wurde ich mir, dass er dazugehörte. Er hat meine eigene musikalische Sprache, aber an einer Stelle dachte ich: Hier will ich ein Tony-Iommi-Riff, und an einer anderen: Hier will ich ein Candlemass-Riff. Normalerweise mache ich Musik nicht auf diese Weise, aber bei diesem Song hat es wirklich gut funktioniert. Max hat einige wirklich schöne, gefühlvolle Basslinien beigesteuert. Auch Viktors Beitrag war entscheidend. Er hat diese seltene Fähigkeit, wie eine Hexe zu klingen und dann in die Tiefe zu gehen und wunderschön zu singen, was perfekt zu einem so dynamischen Song passt“, kommentiert Leadgitarrist Jan Strandh.

Der Sound von Master Massive ist einzigartig. Man hört Mercyful Fate, aber auch Candlemass und frühe Fates Warning sowie Queensrÿche. „Ich habe mir diese Bands oft angehört, vor allem Mercyful Fate (Melissa und Don’t Break The Oath), und später auch Fates Warning (Awaken The Guardian). Ursprünglich komme ich aus der Symphonic-Rock-Tradition, mit Bands wie Queen, Genesis, Jethro Tull und Black Sabbath. Mein Spielstil stammt ausschließlich von den Gitarristen dieser Bands“, fügt Strandh hinzu.

In White Shadows gibt es viel zu entdecken. Es ist ein zeitloses Album, das volle Aufmerksamkeit erfordert und eines Tages neben vielen Klassikern genannt werden wird. „Wir hatten große Ambitionen für das Album. Wir beschlossen, dass es keinen einzigen schwachen Song oder eine einzige bedeutungslose Note geben sollte. Trotzdem hat es unsere Erwartungen übertroffen. Eines der Gefühle, die wir in unserem Sound einfangen wollten, war ein natürlicher Groove, wie man ihn bei älteren Künstlern und in der klassischen Musik hört. Um dies zu erreichen, haben wir uns dafür entschieden, das Album komplett ohne Click-Track aufzunehmen. Johan war der perfekte Schlagzeuger für diese Herausforderung, und als alle, die auf dem Album spielen und singen, ihre Parts beigesteuert hatten, wurde das Ergebnis weitaus flüssiger, lebendiger und dynamischer, als wir es uns hätten vorstellen können.“

Master Massive sind:

Tony Niva – Gesang

Marcus „Masken“ Karlsson – Gesang

Viktor Gustafsson – Gesang

Jan Strandh – Gitarre und Gesang

Max Warnby – Bass

Johan Hautajärvi – Schlagzeug