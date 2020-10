Sevendust: streamen heute zum Albumrelease und veröffentlichen Video zu „Dying To Live“

Die Heavy-Metal-Ikonen Sevendust veröffentlichen heute, 23.10.2020 ihr neues Studioalbum Blood & Stone auf Rise Records.

Mit Dying To Live legen die Amerikaner noch ein Video dazu:

„Dying To Live is about pushing limits, trying to have a meaningful experience in this short life. That we also pay a price for some of these experiences, to truly live there comes some form of risk„, erklärt Gitarrist Clint Lowery.

Blood & Stone markiert das 13. Release des für den Grammy nominierten Quintetts. Bei der Produktion erhielt man Unterstützung von Michael „Elvis“ Baskette, der bereits mit Alter Bridge, Tremonti und Slash zusammenarbeitete. Am Release-Tag wird die Band außerdem ihr erstes Streaming-Event zur Feier der Veröffentlichung abhalten. Tickets sind hier erhältlich.

Tracklist Blood & Stone: