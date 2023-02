Flogging Molly: veröffentlichen die EP „‚Til The Anarchy’s Restored“ am 10.03.2023

Flogging Molly, die vor kurzem ihr siebtes Album Anthem veröffentlicht haben, eine raue Angelegenheit, bei der die keltische Punkband wieder mit Swagger und Drunken Lullabies-Ingenieur Steve Albini zusammenkam, haben die Veröffentlichung der Til The Anarchy’s Restored EP (Rise Records) für den 10.03.2023 angekündigt.

Die EP enthält die neue Single ‚Til The Anarchy’s Restored“ sowie zwei Live-Performances der Flogging Molly-Klassiker Drunken Lullabies und What’s Left Of The Flag. Beide Songs erschienen ursprünglich auf dem 2002er Album Drunken Lullabies und wurden mit Albini in einem Take während der Anthem-Sessions aufgenommen. Digitale Vorbestellungen sind ab sofort HIER! möglich.

„In einer Welt, die gespaltener zu sein scheint als je zuvor, fühlt sich dieser Song eher wie ein Brief an einen Nachbarn oder Freund an, der Beziehungen erneuert, die verloren oder verschwunden scheinen“, erklärt Dave King. „Vielleicht ist es an der Zeit, wieder Hallo zu sagen.“

Flogging Molly kündigten kürzlich auch eine Europatournee im späten Frühjahr an, die mehrere Festivalauftritte im Rahmen der einmonatigen Tournee vorsieht, darunter Auftritte bei Rock Am Ring und RockImPark.

Mit fünf Jahren Pause zwischen den Alben waren die Erwartungen an Anthem hoch, denn die Band hat eine durch und durch ausgelassene und zu Herzen gehende Sammlung abgeliefert. Brooklyn Vegan sagte, Anthem sei „ein Reißer“, New Noise meinte, Anthem „erfüllt mühelos die Erwartungen, die die keltisch inspirierten Punks in ihrer jahrzehntelangen Karriere aufgebaut haben“, und American Songwriter erklärte triumphierend: „Flogging Molly ist zurück.“ Die Band hat vier Videos zur Unterstützung von Anthem veröffentlicht, darunter den zeitgemäßen Track und Clip zu A Song Of Liberty, der aus Kings Feder stammt und von einer dunklen Periode der irischen Geschichte erzählt, aber durch die Ereignisse in der Ukraine noch aktueller geworden ist. Die Mad Twins, ukrainische Animatoren/Filmemacher, haben das mitreißende Musikvideo erstellt.

‘Til The Anarchy’s Restored EP tracklist:

1. ‘Til The Anarchy’s Restored

2. Drunken Lullabies (Live from Electrical Audio)

3. What’s Left of the Flag (Live from Electrical Audio)