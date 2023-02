Mono Inc.: feiern zweite Nummer 1 in Folge – rabenschwarze Höhenflüge

Mono Inc. sind und bleiben aktuell Deutschlands Rock-Band Nummer 1. Die Hamburger feiern immer neue rabenschwarze Höhenflüge und landen in Woche 5 mit ihrem aktuellen Meisterwerk Ravenblack erneut auf Platz 1 der offiziellen deutschen Albumcharts. Schon der Vorgänger The Book Of Fire schoss 2020 nach ganz oben aufs Siegerpodest.

„Zweimal hintereinander Platz 1, das ist unglaublich“ , strahlt Mono Inc. Sänger Martin Engler, nachdem er die tolle Nachricht erhalten hatte. „Unsere Fans sind einfach sensationell. Wir können uns gar nicht genug für diese fantastische Unterstützung bedanken. Wir freuen uns schon sehr, die Fans auf der Tour zu sehen und diesen grandiosen Erfolg gemeinsam mit ihnen zu feiern.“

Der Erfolg von Ravenblack ist in der Tat grandios, denn die Raben landeten mit großem Abstand auf Platz 1 und verwiesen selbst Rock-Legenden wir Bob Dylan und Uriah Heep mit deutlichem Abstand auf die Plätze.

Die Ravenblack-Tour startet am 28.04.23 in Köln und führt Mono Inc. durch einige der größten Hallen Deutschlands.

Auch unser Time For Metal Redakteur Kay L. ist äußerst angetan vom neuen Album und hat 9,5 von 10 Punkten vergeben. Hier kommt ihr zu seinem Review.