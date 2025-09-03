Mono Inc.: geben Neuigkeiten zur „Darkness Tour 2025“ bekannt

Nach dem sensationellen Charteinstieg zum dritten Mal in Folge auf Platz #1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts mit ihrem neuen Album Darkness bringen Mono Inc. ihre gewaltige Soundgewalt endlich auf die Bühnen zurück.

Größer, kraftvoller und emotionaler denn je!

Mit ihrer bisher größten Tour lädt die Hamburger Dark-Rock-Institution ihre stetig wachsende Raven Community ein, die packende Mischung aus dunkler Tiefe und leuchtender Hoffnung live zu erleben.

Darkness steht für Solidarität, Toleranz, Nächstenliebe und innere Stärke – und genau das wird ab Oktober 2025 bei jeder einzelnen Show spürbar sein. Gänsehaut, Gemeinschaft und unvergessliche Momente sind garantiert.

Unterstützt werden Mono Inc. von den bereits angekündigten Special Guests Soulbound – sowie neu dabei: die Synth-Pop-Shootingstars Alienare auf ausgewählten Konzerten*.

Erlebt Mono Inc. und die Kraft von Darkness – live, laut und unvergesslich!

Finde dein Ticket hier:

Mono Inc. Shop: https://www.mono-inc.com/shop/de/MONO-INC-Live-2025

Eventim: https://www.eventim.de/artist/mono-inc/?affiliate=GMD

Mono Inc. – Darkness Tour 2025

Präsentatoren: Rock Antenne, Piranha, MusiX,

SLAM, Sonic Seducer & NoCut

Special Guests: Soulbound | * with Alienare

02.10.2025 Hannover Swiss Life Hall *

03.10.2025 Filderstadt FILharmonie

04.10.2025 Oberhausen Turbinenhalle *

10.10.2025 Berlin Columbiahalle * | low tickets

11.10.2025 Zwickau Stadthalle * | low tickets

18.10.2025 Hamburg Inselpark Arena *

24.10.2025 Saarbrücken Garage

25.10.2025 Köln E-Werk * | low tickets

30.10.2025 Wiesbaden Schlachthof *

31.10.2025 München Backstage Werk | SOLD OUT

01.11.2025 CH Pratteln Z7

Line-Up

Martin Engler – Vocals

Katha Mia – Drums, Vocals

Carl Fornia – Guitars, Vocals

Ilja John Lappin – Bass, Vocals