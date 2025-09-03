Mono Inc.: geben Neuigkeiten zur „Darkness Tour 2025“ bekannt

Nach dem sensationellen Charteinstieg zum dritten Mal in Folge auf Platz #1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts mit ihrem neuen Album Darkness bringen Mono Inc. ihre gewaltige Soundgewalt endlich auf die Bühnen zurück.
Größer, kraftvoller und emotionaler denn je!
Mit ihrer bisher größten Tour lädt die Hamburger Dark-Rock-Institution ihre stetig wachsende Raven Community ein, die packende Mischung aus dunkler Tiefe und leuchtender Hoffnung live zu erleben.
Darkness steht für Solidarität, Toleranz, Nächstenliebe und innere Stärke – und genau das wird ab Oktober 2025 bei jeder einzelnen Show spürbar sein. Gänsehaut, Gemeinschaft und unvergessliche Momente sind garantiert.
Unterstützt werden Mono Inc. von den bereits angekündigten Special Guests Soulbound – sowie neu dabei: die Synth-Pop-Shootingstars Alienare auf ausgewählten Konzerten*.
Erlebt Mono Inc. und die Kraft von Darkness – live, laut und unvergesslich!
Finde dein Ticket hier:
Mono Inc. Shop: https://www.mono-inc.com/shop/de/MONO-INC-Live-2025
Eventim: https://www.eventim.de/artist/mono-inc/?affiliate=GMD
Mono Inc. – Darkness Tour 2025
Präsentatoren: Rock Antenne, Piranha, MusiX,
SLAM, Sonic Seducer & NoCut
Special Guests: Soulbound | * with Alienare
02.10.2025 Hannover Swiss Life Hall *
03.10.2025 Filderstadt FILharmonie
04.10.2025 Oberhausen Turbinenhalle *
10.10.2025 Berlin Columbiahalle * | low tickets
11.10.2025 Zwickau Stadthalle * | low tickets
18.10.2025 Hamburg Inselpark Arena *
24.10.2025 Saarbrücken Garage
25.10.2025 Köln E-Werk * | low tickets
30.10.2025 Wiesbaden Schlachthof *
31.10.2025 München Backstage Werk | SOLD OUT
01.11.2025 CH Pratteln Z7
Line-Up
Martin Engler – Vocals
Katha Mia – Drums, Vocals
Carl Fornia – Guitars, Vocals
Ilja John Lappin – Bass, Vocals