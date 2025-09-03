Sintage: veröffentlichen eine weitere Single aus dem kommenden Album „Unbound Triumph“

Die deutschen Heavy-Metaller Sintage haben einen weiteren Song ihres kommenden zweiten Albums Unbound Triumph veröffentlicht, das am 17. Oktober 2025 über High Roller Records erscheinen wird.

Schaut euch Beyond The Thunderdome an:

Nach einer selbstfinanzierten EP namens The Sign (2021) und dem vielversprechenden Debütalbum Paralyzing Chains im Jahr 2023 sind Sintage bereit, ihr mit Spannung erwartetes neues Album zu veröffentlichen, auf dem der zweite Gitarrist Chili als neues, zusätzliches Mitglied der Band zu hören ist.

Gitarrist Julez kommentiert: „Zunächst einmal muss ich betonen, dass es unsere dritte Studioaufnahme in Folge mit neuer Besetzung ist. Unser neuer Gitarrist Chili, der seit zwei Jahren bei uns ist, hat einen großen Einfluss darauf, wie unser zweites Album geworden ist. Wir hatten nicht vor, ein weiteres Album aufzunehmen, das so brutal ist wie Paralyzing Chains. Vielmehr wollten wir den Drive und die Emotion von The Sign mit der Aggression von Paralyzing Chains verbinden. Wir haben jetzt zwei Gitarren, also war es definitiv etwas, das wir auf unserer Liste hatten, mehr Zwillingsgitarren und Harmonien zu verwenden.“

Ebenfalls bereits veröffentlicht wurde Blood Upon The Stage als erste Kostprobe:

Tracklist:

Ramming Speed Cutting The Stars Electric Walls Silent Tears Blood Upon The Stage Beyond The Thunderdome Prisoned By The Dark One With The Wind

Line-Up:

Randy – Vocals

Julez – Guitars

Chili – Guitars

Marcus – Bass

Andre – Drums

https://www.hrrecords.de/SINTAGE

https://www.facebook.com/people/Sintage/100089607068295