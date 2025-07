Mono Inc.: veröffentlichen vierte Single und Video zu „Abendrot“ vom neuen Album „Darkness“

Abendrot ist die vierte Single vom kommenden neuen Album Darkness, welches am 15. August 2025 über NoCut erscheinen wird.

Abendrot handelt von emotionaler Gewalt zwischen zwei Menschen. Ein wichtiges Thema, da nachgewiesen ist, welche dramatischen Folgen Menschen, die emotionalen Missbrauch erleben mussten, mit sich herumtragen, aber gleichzeitig verbale Gewalt, Erpressung und Beleidigungen viel zu häufig bagatellisiert werden. Der Text beschreibt das Wechselspiel der Gefühle zwischen übertriebener Liebe, Erniedrigung und Lügen, in dem das Opfer den Täter immer mehr idealisiert und gleichzeitig immer stärker an sich selbst zweifelt.

Die Giganten des Dark Rock vereinen in den 12 Songs auf Darkness große Melodien und emotionale Tiefe, ihr neues Album entfesselt epochale Kraft und schafft gleichzeitig intime Momente – ab Oktober live zu erleben auf der bisher größten Tour von Mono Inc.

Darkness kann ab sofort als limitierte Fan-Box, limitierte Premium-Fanbox, Vinyl in verschiedenen Farben, limitiertes Earbook inkl. deutscher Übersetzungen der Lyrics und in vielen weiteren Konfigurationen vorbestellt werden.

Darkness Tracklist:

1. In My Darkness

2. Lost In Pain

3. Fly

4. Dein Anker

5. The Dark Side Of The Sun

6. Unter Deiner Haut

7. We Were Young

8. Ravenheart

9. Abendrot

10. Sea Of Love

11. Nothing I Regret

12. Ray Of Light

Mono Inc. – Darkness Tour

Special Guests: Soulbound

Präsentatoren: Rock Antenne, Piranha, MusiX, Slam, Sonic Seducer & NoCut

02.10.2025 Hannover – Swiss Life Hall

03.10.2025 Filderstadt – FILharmonie

04.10.2025 Oberhausen – Turbinenhalle

10.10.2025 Berlin – Columbiahalle

11.10.2025 Zwickau – Stadthalle

18.10.2025 Hamburg – Inselpark Arena

24.10.2025 Saarbrücken – Garage

25.10.2025 Köln – E-Werk

30.10.2025 Wiesbaden – Schlachthof

31.10.2025 München – Backstage Werk +++ Sold Out +++

01.11.2025 CH-Pratteln – Z7

Mono Inc. sind:

Martin Engler – Vocals

Katha Mia – Drums, Vocals

Carl Fornia – Guitars, Vocals

Ilja John Lappin – Bass, Vocals