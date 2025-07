Sterbhaus: veröffentlichen ihre dritte Single „Master Of The Hunt“ vom kommenden neuen Album „Next Akin To Chaos“

Sterbhaus, die langjährige Metal-Band aus Stockholm, die frühere Mitglieder von Shining, Elvira Madigan, Ondskapt und anderen umfasst, hat am 16. Juli ihre dritte und letzte Single vom mit Spannung erwarteten neuem Album Next Akin To Chaos veröffentlicht.

Obwohl das Album, das das erste seit zehn Jahren wird, noch kein definitives Veröffentlichungsdatum hat, kann man mit Sicherheit sagen, dass es ein monumentales Metal-Ungeheuer sein wird, wenn man auf die bisher veröffentlichten drei Singles zurückblickt.

Seht euch hier das Visualizer-Video zu Master Of The Hunt an:

Die neue Single Master Of The Hunt wird ein Genuss für alle sein, die den messerscharfen und präzisen Extreme Metal des Albums Reinkaos von Dissection und vielleicht auch die späteren Werke von Death schätzen. Der Song ist im Grunde genommen Heavy Metal, angereichert mit den charakteristischen scharfen, witzigen und wütenden Vocals von Marcus, begleitet von durchdringenden Rock’n’Roll-Soli. Der Song ist inspiriert von der Netflix-Dokumentation Wild Wild Country, die sich mit dem Rajneesh-Kult und ihrem unterhaltsamen sowie völlig „off the rails“ Ansatz zu ihrer Kommune beschäftigt, während sie die Bevölkerung vergifteten, sich bis an die Zähne mit Maschinengewehren bewaffneten und Bombenanschläge sowie Attentate versuchten, während sie gleichzeitig in den Medien mit witzigen moralischen Wendungen aufwarteten und im Grunde genommen überall Sex hatten.

Die Stockholmer Band Sterbhaus vereint eine Vielzahl von Metal-Genres, darunter Thrash, Heavy, Black, Death und Progressive Metal. Um das Ganze noch interessanter zu gestalten, könnte man es als „Metal Deluxe“ bezeichnen, denn wir wissen ja, dass Metal immer ein weiteres Subgenre braucht. Sterbhaus hat zudem die unangenehme Angewohnheit, mit Ironie zu spielen. Die Band steht für zeitlosen Metal – weder modern noch retro. Das ist es, worum es in der Metal-Kultur geht. Und falls es noch einen weiteren Aspekt braucht, wird eine gesunde Portion Humor und Charme hinzugefügt. Sterbhaus bietet ehrlichen Metal, unabhängig von den Genres.

Die Band besteht aus Marcus Hammarström, Jimmy Ahovalli und Erik Röjås. Gegründet im Jahr 2007 als fünfköpfige Band, hat sich Sterbhaus seitdem mehrmals reformiert und ist schließlich als Trio hervorgegangen. Die Band blickt auf Jahre zurück, in denen sie herausragende Alben und Videos veröffentlicht und Europa (als Support für Vader, Melechesh und Shining), Südamerika bereist sowie mehrere prestigeträchtige Festivals wie Metal Town, Rock Harz, BlastFest und Extremefest gespielt hat, wo sie sich die Bühne mit Bands wie Slipknot, Marilyn Manson, Behemoth und Opeth teilten.

Die besondere Zugänglichkeit, die Sterbhaus so einzigartig macht, kommt sehr natürlich rüber – obwohl der musikalische Fortschritt von 2007 bis heute nichts weniger als erstaunlich ist. Das noch unveröffentlichte neue Album Next Akin To Chaos ist nicht nur ein Beweis dafür, sondern auch eine Art Augenöffner und ein brandneues Kapitel für Sterbhaus. Dabei sind die vorherigen Alben, EPs, Musikvideos und Live-Alben allesamt von höchster Qualität. Das sagt schon einiges aus!

