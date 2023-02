Drain: kündigen neues Album „Living Proof“ an, veröffentlichen neues Musikvideo zu „Evil Finds Light“

Das Hardcore-Trio Drain kündigt sein mit Spannung erwartetes zweites Album Living Proof an, das am 5. Mai über Epitaph Records erscheinen wird und HIER vorbestellt werden kann.

Produziert vom langjährigen Freund und Multi-Instrumentalisten Taylor Young (God’s Hate, Suicide Silence) und abgemischt von John Markson (Drug Church, Koyo), ist dies ein Album für jeden, der guten, freundlichen Hardcore-Spaß sucht.

Nun stellte die Band das Musikvideo zur Leadsingle Evil Finds Light vor, das den donnernden Breakdowns und dem gutturalen Gebrüll des Songs eine Prise unbeschwerten Humors und spielerischer Energie hinzufügt. Frontmann Sammy Ciaramitaro kommentiert:

„Während Drain durch unsere Liveshow einen regellosen Chaos-/Party-Vibe kanalisiert, bin ich eigentlich eher ein Stressfall, haha.“ Er fährt fort: „Ich bin manchmal ziemlich aufgedreht und deshalb habe ich versucht, textlich diese Gefühle anzuzapfen und ein Bild davon zu malen, wie ich mich fühle und wie der Stress mich meine Welt manchmal ein bisschen anders sehen lässt, als sie tatsächlich ist. Während der Song fertig ist, ist die Stressbewältigung noch in Arbeit.“

Living Proof injiziert dem Hardcore mit seiner Vorliebe für Härte und Brutalität eine gehörige Portion Sympathie – von der Eingängigkeit ganz zu schweigen. Mit einem Dauergrinsen im Gesicht reitet Sänger Sammy Ciaramitaro mit rotzigem Gebrüll über thrashige Riffs, während die Rhythmen mächtig wackeln. Drain ist nicht nur eine gute Zeit, wenn Sammy über das Chaos der sich in Szene setzenden Körper und der nach Mikrofonen greifenden Frontline herrscht; es ist eine Party – und jeder ist eingeladen.

„Ich hoffe, dass diese Platte jemandem Hoffnung gibt, wenn er sie hört“, strahlt Ciaramitaro. „Dies ist der Soundtrack der Beharrlichkeit und der Menschen, die die Neinsager in ihrer Welt und in sich selbst überwinden. Ich kann es kaum erwarten, diese Songs zu spielen und einen Raum voller Menschen zu hören, die uns zurücksingen. Wir sind das, was der Titel sagt: der lebende Beweis.“

Über DIY-Anfänge kommend, baute die Band ihre lokale Szene zusammen mit Freunden auf, die später Bands wie Scowl, Gulch und Sunami gründeten. Während sie dem Hardcore in ihrer Strandstadt Santa Cruz, Kalifornien, den Weg ebneten, haben sie ein Vermächtnis geschaffen, das über ihre kalifornischen Wurzeln hinausgeht.

Nachdem sie 2021 bei Epitaph unterschrieben und ihr Debüt Watch You Burn veröffentlicht hatten, gaben Drain ihr Live-Debüt in Europa und waren Headliner der ersten Nacht des Sound And Fury Festivals 2022, wo sie vor 6.000 begeisterten Zuschauern die nächste Generation von Hardcore-Königen begrüßten. Mit ihren dynamischen Liveshows und ihrer positiven Energie haben sie es zu höchster Underground-Popularität gebracht, und ihr kommendes Album ist ein Beweis für die harte Arbeit und den von Herzen kommenden Ethos, der im Zentrum von Drains Gute-Laune-Psyche steht.

Nach ihrer Gründung im Jahr 2014 haben Drain zwei EPs und ein komplettes Album veröffentlicht: Over Thinking (2016), Time Enough At Last (2017) und ihr Debütalbum California Cursed (2020). Mit starken Einflüssen aus Thrash und 80er/90er Hardcore mischen sie auch eine eklektische Mischung aus modernen Einflüssen. Living Proof tauchten in den Most Anticipated Albums Of 2023-Listen von BrooklynVegan und Revolver auf, wobei Letzterer Drain als „eine der meistdiskutierten Hardcore-Bands des Landes“ bezeichnete. Sie wurden auch in der NY Times Popcast-Episode A Renaissance In American Hardcore Music besprochen und in Zeitschriften wie Stereogum, Kerrang! und Alternative Press gefeiert.

Living Proof Tracklist:

1. Run Your Luck

2. Fts (Kys)

3. Devils Itch

4. Evil Finds Light

5. Imposter

6. Intermission

7. Weight Of The World

8. Watch You Burn

9. Good Good Things

10. Living Proof

Drain werden dieses Jahr in Europa und Großbritannien touren, beginnend mit der Rebellion Tour 2023 mit Madball im März, gefolgt von den Sommer 2023 Festivals. Darunter finden sich auch einige Konzerte in Deutschland.

Drain live 2023:

01.03.2023 – Saarbrücken, Garage *

06.03.2023 – Köln, Essigfabrik *

07.03.2023 – Munich, Backstage Werk *

11.03.2023 – Dresden, Club Tante Ju *

12.03.2023 – Berlin, SO36 *

05.08.2023 – Wacken, Wacken Festival 2023

11.08.2023 – Limburg, Tells Bells Festival 2023

(*2023 Rebellion Tour)

Drain sind Sammy Ciaramitaro (Gesang), Cody Chavez (Gitarre) und Tim Flegal (Schlagzeug).

