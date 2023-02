Elbriot Festival 2023: Architects und weitere Acts bestätigt

Nach dem erfolgreichen Comeback des Elbriot Festivals im vergangenen Jahr feiert das eintägige Metal-Festival im Herzen Hamburgs am 19.08.2023 sein 10. Jubiläum.



Die ersten bestätigten Bands für die nächste Ausgabe des Festivals haben es in sich. Bereits seit geraumer Zeit prägen Architects den Sound des modernen Metals. Schon 2017 war die Band aus Brighton, UK beim Elbriot zu Gast. Frog Leap begeistern mit ihren bekannten Metal-Covern wie Africa von Toto oder Feel Good Inc. von den Gorillaz die Fans. Auch das Sludge-Metal-Duo Mantar wird mit ihrem brachialen Sound den Großmarkt zum Beben bringen. Außerdem wurden Die Kassierer, Nasty und Das Pack bestätigt. Diese und noch weitere hochkarätige Acts machen das ELBRIOT FESTIVAL 2023 zu dem Pflichttermin für Rock & Metal Fans im Jahr 2023.



Die beliebten Hardtickets sind ab sofort unter www.elbriot.de verfügbar. Alle Tickets beinhalten die kostenlose Nutzung des ÖPNV zur An- und Abreise.



Kingstar Music & Hamburg Konzerte präsentiert:

Elbriot Festival 2023



