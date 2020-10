Stray Cats: feiern Video-Premiere von „Three Time’s A Charm“

Die Stray Cats veröffentlichten am 11. September ihr Live Album Rocked This Town: From LA To London über Surfdog Records und wird über die Mascot Label Group als CD Boxset, Light Blue LP und Digital erhältlich gemacht. Aufgenommen wurden die 23 Songs während der von Kritikern gefeierten 40. Jubiläumstour 2019. Man spürt förmlich den Rock‘n‘Roll Geist, den die Cats schweißtreibend auf die Bühnen brachten. Unvergleichlich virtuos und doch roh und komplett live.

Video-Premiere Three Time’s A Charm:

„Three Time’s A Charm is probably my favorite song from the 40 album – I remember when Brian first played it for me over the phone – He had told me he wanted to write one around Gene Vincent & The Blue Caps style where the drums follow the lyric. This one was perfect and we came up with a good drum part over the phone in 5 minutes. I don’t even think we had a demo for that one. Brian played guitar and I played drums right over the phone. It worked in the studio and it was a natural one to play live. I dig this one the most!“ – Slim Jim Phantom

Rocked This Town: From LA To London wurde vom Gitarristen/Sänger der Multi-Platin-Band Brian Setzer, dem Kontrabassisten Lee Rocker und dem Schlagzeuger Slim Jim Phantom – den ursprünglichen Gründungsmitgliedern des legendären amerikanischen Rock‘n‘Roll Trios – produziert und von Vance Powell (Jack White, Arctic Monkeys) gemischt. Die Liste der Titel des Albums, die sich über die gesamte Karriere erstreckt, enthält ihre größten Hits sowie mehrere brandneue Songs von der Jubiläumsplatte 40, dem ersten neuen Album der Band seit 26 Jahren.

Trackliste:

Cat Fight (Over A Dog Like Me) Runaway Boys Too Hip, Gotta Go Double Talkin‘ Baby Three Time‘s A Charm Stray Cat Strut Mean Pickin‘ Mama Gene & Eddie Cry Baby I Won‘t Stand In Your Way Cannonball Rag Misirlou When Nothing‘s Going Right (She‘s) Sexy + 17 Bring It Back Again My One Desire** Blast Off Lust ‘N‘ Love Fishnet Stockings Rock This Town Rock It Off Built For Speed Rumble In Brighton

**On LP and digital only