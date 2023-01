Steve Vai – Vai/Gash

Biker Rock, US-Spirit und eine lockere Handschrift prägen die neuen Songs von Steve Vai auf Vai/Gash, welches am Freitag erscheinen wird. Der amerikanische Gitarrist, Komponist und Produzent bringt die acht Werke über Favored Nations / Mascot Label Group heraus. Zum Durchzocken des Silberlings benötigt er genau eine halbe Stunde. Die größere Bekanntheit erlangte Steve Vai in den Achtzigern in der Band von Frank Zappa. Als versierter Gitarrist konnte er seitdem immer wieder von sich reden machen. Vai/Gash wird es digital und auf CD geben. Die Vinylversion folgt später, am 24.02.2023. Wollen wir jetzt mal hineinhören, was der Amerikaner noch zu bieten hat. Mit 62 Jahren gehört er zur älteren Generation, aber noch nicht zum alten Eisen. In The Wind trägt frischen Stadionrock aus den Boxen. Den Achtziger-Sound nicht abgelegt, kann man Vai/Gash direkt in diese Epoche schieben. Die Backvocals tragen Herrn Vai durch den Opener. Auf Inviolate konnte er mich persönlich nicht vom Hocker reißen (das Review findet ihr hier). Vai/Gash macht deutlich mehr Spaß. Weniger instrumentale Passagen, dafür mehr Power im Blues stehen dem US-Rocker gut zu Gesicht. Die Balance passt, die Refrains zünden und das Ergebnis ist ein deutlicher Sprung nach vorne und nicht zurück. Busted hat einen coolen Groove. Direkt aus dem Studio geschubst, lässt Let’s Jam aufhorchen und bildet den ersten Höhepunkt. Woman Forever kann man machen. Den Rockballaden-Modus eingeschaltet, will er es wohl noch mal wissen, ob er die Frauen der Schöpfung mit einem Hüftschwung von sich überzeugen kann. She Saved My Life Tonight nicht weniger schnulzig, hat einen ergreifenderen Kern als der Vorgänger. Der Takt triggert sanft die Nackenmuskulatur. Mit dem Trio Danger Zone, New Sensation und Flowers Of Fire beendet Steve Vai die Produktion. Mit dem anfänglichen Elan spült er den ruhigeren Mittelpart über Bord. Mehr Groove, weniger Schwof und mit rockigem Ohrwurmcharakter dreht das Album langsam aus. Wer Inviolate mochte, wird Vai/Gash lieben, ich bin jedenfalls positiv überrascht!

