Fear Factory: unterschreiben erneut bei Nuclear Blast

Nuclear Blast Records ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass die extremen Industrial-Metal-Pioniere Fear Factory ihren Vertrag neu unterzeichnet haben und eine neue Ära einläuten werden. Die Band, die seit 2013 bei Nuclear Blast unter Vertrag ist, hat bereits die Alben Genexus, Aggression Continuum und Recoded veröffentlicht.

Fear Factorys Dino Cazares kommentiert:

„Dies ist ein neues Jahr und ein neues Kapitel für Fear Factory. Wir haben einen großartigen Start hingelegt, weil wir wieder bei Nuclear Blast Records und unserer A&R-Legende Monte Conner unterschrieben haben, der die Band ursprünglich 1992 unter Vertrag nahm. Es ist ein großartiges Gefühl, bei einem Label zu sein, das uns versteht und das uns immer den Rücken gestärkt hat, vor allem, als wir es am meisten brauchten. Macht euch bereit für die Zukunft von Fear Factory.“

Nuclear Blast A&R Monte Conner erklärt:

„Mit Fear Factory seit dem Beginn ihrer erstaunlichen Karriere zu arbeiten, war eine der lohnendsten Erfahrungen in meiner eigenen Karriere. Ich war begeistert, wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten, als ich Fear Factory 2013 bei Nuclear Blast unter Vertrag nahm, und es fühlt sich unglaublich befriedigend an, diese Reise in Runde drei noch einmal fortsetzen zu können. Ich habe vom ersten Tag an an Dino Cazares geglaubt, und ich weiß, dass er ein mörderisches neues Album mit all den Trademarks abliefern wird, die Fear Factory zu einer der bahnbrechendsten und einzigartigsten Metal Bands aller Zeiten gemacht haben und immer noch machen.“

Nächsten Monat werden Fear Factory zusammen mit dem Headliner Static X auf der Rise Of The Machine–Nordamerikatour 2023 unterwegs sein. Auf der 42-tägigen Tournee werden auch Dope sowie ausgewählte Termine mit Mushroomhead und Twiztid gespielt.

Letztes Jahr hat die Band Recoded über Nuclear Blast veröffentlicht. Wie der innovative Doppelschlag von Demanufacture und Remanufacture interpretiert Recoded die Songs des 2021 erschienenen Meilensteins Aggression Continuum auf brillante Art und Weise neu.

Die Remixe bilden ein faszinierendes Gegenstück zum zehnten Album der Band. Produziert von Mitbegründer, Songwriter und Gitarrist Dino Cazares und gemischt/gemastert von Damien Rainaud (Dragonforce, Once Human), bietet Recoded neue Interpretationen der Songs von Aggression Continuum. Auf Recoded sind die langjährigen Mitstreiter Rhys Fulber, Zardonic, Tyrant Of Death, Rob Gee, Blush_Response und Dualized zu hören. Das Album ist das vierte Fear Factory-Album mit einem Artwork von Anthony Clarkson.

