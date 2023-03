Shaman’s Harvest – Rebelator

Das neueste Album Rebelator der amerikanischen Rockband Shaman’s Harvest wurde vor einem Jahr veröffentlicht und soll heute noch einmal Thema bei uns sein. Die hohen Erwartungen der Fans wurden nur bedingt erreicht, doch woran liegt es? Mit dem charismatischen Sänger Nathan Hunt an der Spitze bietet die Band eine Mischung aus Hardrock und Alternative Rock, die ihr Publikum in den Bann zieht. Dennoch kann das Werk auch nach mehrfachem Hören nur bedingt überzeugen. Das liegt zweifelsohne auch an den wirklich hohen Erwartungen. Die Leistung ist weiß Gott nicht schlecht. In 40 Minuten führen die vier Musiker durch elf gute, jedoch nicht hervorragende Rocksongs. Rebelator wurde vor zwölf Monaten vom renommierten Label Mascot Records, Mascot Label Group und Rough Trade veröffentlicht und hat seitdem zahlreiche Fans auf der ganzen Welt erreicht. Die Kombination aus kraftvollen Riffs, mitreißenden Melodien und lyrischen Texten machen den Silberling zu einem lockeren Ritt durch die modernen Hardrock Gefilde.

Besonders hervorzuheben sind die Songs Wildfire und Bird Dog, die zu den Höhepunkten des Albums gehören. Wildfire ist ein kraftvoller Rocksong, der mit einem packenden Refrain und einer energiegeladenen Performance von Nathan Hunt begeistert. Bird Dog hingegen ist ein epischer Track, der durch seine eindringliche Melodie und seinen kraftvollen Text einen guten Eindruck hinterlässt. Insgesamt ist Rebelator ein gutes Album, das die Talente von Shaman’s Harvest auf einem hohen Niveau präsentiert, es wäre jedoch noch mehr drin gewesen. Fans von Hardrock und Alternative Rock sollten trotzdem mal hineinhören und sich ihr eigenes Bild machen.

