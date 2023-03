Electric Enemy: veröffentlichen neue Single / Video „All For You“

Kurz nach der Ankündigung ihres Debütalbums, das am 21. April das Licht der Welt erblickt, und der Veröffentlichung ihrer erfolgreichen aktuellen Single Bleed Me Dry, präsentieren die Londoner Electric Enemy einen neuen Titel: All For You

All For You ist ein Lied darüber, wie man sich verändert, um andere Menschen glücklich zu machen, bis zu dem Punkt, an dem man sich schließlich selbst vernachlässigt und die eigenen Prioritäten, Ziele und Bedürfnisse aufgibt. Wir alle haben uns schon einmal angepasst, um einer Beziehung, einer Freundschaft oder einer Familiensituation gerecht zu werden, und wie wir vermutlich alle dabei festgestellt haben, sind solche Versuche nicht wirklich nachhaltig. All For You beschreibt, wann die aufgesetzte Maske einfach zu viel wird.

Sänger und Songwriter Jim über die Botschaft der neuen Single:

„Wir hoffen, dass sich jeder aus einer Situation befreien kann, die ihn dazu zwingt, sein wahres Ich zu unterdrücken, und wir möchten die Menschen auf einige Websites und Wohltätigkeitsorganisationen hinweisen, die ihnen in ihrem Kampf helfen können“

All For You wurde mit Pete Hutchins aufgenommen und von Jim Lawton co-produziert. Zur Feier der Veröffentlichung ihre Debütalbums, werden Electric Enemy mit The Luka State auf Tour gehen.

Electric Enemy live:

supporting The Luka State:

April 12: Hamburg, Häkken

April 13: Köln, Helios 37

April 14: Berlin, Maschinenhaus:

