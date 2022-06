Electric Enemy: veröffentlichen neue Single und Video „Take The Wheel”

Take The Wheel ist ein Song über den Versuch, Unzufriedenheit und Depressionen loszuwerden, indem man einen Teil von sich selbst neu entdeckt, der zuvor geschlummert hat. Er behandelt das schwierige Thema unserer eigenen Sterblichkeit (‚time isn’t on my side’/’vultures circling‘) und das allgemeine Gefühl der Sinnlosigkeit, das wir manchmal im Leben empfinden und das durch nichts ausgeglichen werden kann (‚I can’t escape even getting high‘).

Der Song ist nicht der erste, bei dem Sänger Jim Lawton (Example, Todd Edwards, Bang Bang Romeo) die Produktionszügel in die Hand genommen hat, aber er ist mit Sicherheit der, in den er am stärksten involviert war, da die Band Take The Wheel komplett in Jims Heimstudio in London aufgenommen hat. Im Einklang mit der Botschaft des Songs wollte die Band etwas Neues ausprobieren und ein Risiko eingehen – denn den Teufel oder dein Yin das Steuer übernehmen zu lassen, kann einen manchmal zu seinem Yang zurückbringen. Als Co-Produzent zeichnet niemand geringeres als der Grammy Award Winner Adrian Bushby (Foo Fighters/Muse) verantwortlich.

Songschreiber Jim ergänzt:

„Bei Take The Wheel geht es darum, einen Teil von sich selbst auf das Spielfeld zu lassen, den man normalerweise unter dem Deckel halten würde. Der Song wurde in einem Rutsch aus einer Perspektive der Angst und Unzufriedenheit geschrieben. Bei der neuen Single experimentieren wir mit einem tanzbaren Rhythmus, und wir haben uns von einigen unserer Lieblingsbands in diesem Genre inspirieren lassen. Als Referenzen für die Produktion würde ich Daft Punk und Justice nennen. Einige unserer Lieblings-Rockbands wie Queens Of The Stone Age und Royal Blood haben sich ebenfalls auf eine groovigere Schiene begeben, und die Ergebnisse haben uns gefallen. Wir wollten einen Song machen, der sagt: ‚Ich habe eine existenzielle Lebenskrise, aber verdammt, lass uns tanzen.'“

Electric Enemy sind (v.l.n.r): Orlando Formaro (Gitarre), Thomas “Tom“ Romer-Smith (Drums), James “Jim“ Lawton (Gesang und Gitarre), Ewan Boissinot (Bass)

Electric Enemy sprechen von der jugendlichen Millenial, die ihren Weg im Leben sucht, bis hin zum langjährigen Brit-Rock-Fan, der schon fast alles gehört hat, all diejenigen an, die von Musik nicht nur Qualität und Authentizität verlangen, sondern auch Songs, in denen sie schwelgen und mit denen sie sich identifizieren können.

Irgendwo zwischen dem klassischen Rock der Foo Fighters mit einem Hauch von Oasis und neueren Acts wie Des Rocs und Royal Blood angesiedelt, machen Electric Enemy Rockmusik mit einer Mission, die sich wirklich „elektrisch“ anfühlt. Durch die Kombination von introspektiven Texten mit fesselnden Melodien und dynamischer Musikalität hat die Band eine Formel gefunden, die sie zu einem unverzichtbaren Act in Großbritannien und darüber hinaus gemacht hat. Die Singles Voices (2021) und Heartache Melody (2020) haben der Band bereits einen Vorgeschmack auf den Streaming-Erfolg gegeben und BBC Radio 1-Moderator Jack Saunders bemerkte schlicht: „Hier liegt was in der Luft.“

Electric Enemy online:

https://www.instagram.com/electricenemy/

https://www.facebook.com/ElectricEnemy/