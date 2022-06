Meinhard: veröffentlicht neue Single „Red Queen“

Red Queen, die aktuelle Single aus Meinhards Wasteland Wonderland Konzeptalbum ist eine düster-melancholische Liebeserklärung. Nicht an eine konkrete Red Queen aus dem Reich der Phantasie, sondern eher eine Allegorie für alle König*innen des ewigen Schachspiels der Liebe. Die besungene Red Queen ist frei von Rollen- und Genderklischees. Sie gibt sich trotz dem Verlust aller Perspektiven und Träume nicht geschlagen und ist trotz – oder gerade wegen – der Wunden und Narben eines von Rückschlägen gezeichneten Schicksals wunderschön und magisch. Inhaltlich wie musikalisch zeigt sich der Song als ein opulentes Epos, dass die theatralisch-dramatischen Seiten von Meinhard voll zur Geltung bringt. Von fragilen Klängen gezupfter klassischer Gitarren, die sich von elektronischen Beats tragen lassen, baut sich die Nummer über eine märchenhaft melancholische Bridge auf und gipfelt in einem beinahe Rock-opernhaften Refrain. Die ultimative Steigerung mit viel E-Gitarre und Bombast wird an die Spitze getrieben durch die hochdramatischen Geigen, die von Ally Storch (Subway To Sally) beigesteuert wurden. Die bombastische Ode an die Weiblichkeit ist ein Plädoyer für Stärke, Liebe und Leidenschaft, die sich selbst in den dunkelsten Ecken der menschlichen Existenz noch zeigen.

Wie schon bei der literarischen Figur Alice im weltbekannten Literaturklassiker von Lewis Carroll liegen auch bei Meinhard ein paar Jahre zwischen den Besuchen im Wunderland. Nachdem in Beyond Wonderland (produziert von John Fryer; Nine Inch Nails, HIM) analog zu Alice Im Wunderland die Welt in den Tiefen des Kaninchenbaus bereist wurde, so ist es jetzt an der Zeit, mit Wasteland Wonderland in das Reich hinter den Spiegeln einzutauchen, wie es in Carrolls‘ zweitem Werk Durch Den Spiegel Und Was Alice Dort Fand erzählt wird.

Dieses Mal konnte Meinhard als Produzenten für das Projekt Simon Michael, den Schlagzeuger und Produzent von Subway To Sally, begeistern. Dieser ist auch maßgeblich als Musiker auf dem Album vertreten und hat kurzerhand seine Bandkollegin Aly Storch für einen Gastauftritt an der Violine engagiert.

