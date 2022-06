Sinsid: veröffentlichen Lyric-Video zu „Secret Of The Beast“

Was für eine großartige Zeit für Sinsid! Das neueste Album In Victory findet neue Fans dank einer Vision von Heavy Metal-Musik als Träger von Brüderlichkeit und Freundschaft! Aus diesem Grund möchte die Band diesen großartigen Moment mit einem neuen Lyric-Video feiern, das dem Song Secret Of The Beast gewidmet ist! Seht es euch auf dem YouTube-Kanal von Pitch Black Records an!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: