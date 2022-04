Sinsid: das neue Album „In Victory“ erscheint am 20.05. bei Pitch Black Records

Pitch Black Records hat angekündigt, dass das neue, dritte Album der norwegischen Old-School-Heavy-Metal-Band Sinsid, In Victory, am 20. Mai erscheinen wird.

In Victory ist der Nachfolger des 2020er Albums Enter The Gates und wird die Verteidiger des Genres begeistern! Über neun Tracks reinen Headbangens entfaltet sich eine epische Reise, bei der sich die Fans mit allem identifizieren werden, was das Genre großartig gemacht hat – unvergessliche Refrains und Soli, knallharte Riffs und der Glaube an Heavy Metal als Symbol der Brüderlichkeit und des Kampfes gegen das Böse.

Das neue Album gibt uns ein Quintett in großartiger Form, inspiriert und noch nie so kraftvoll. Besonders im Vergleich zu den Vorgängeralben Mission From Hell (2018) und Enter The Gates (2020), werdet ihr den häufigen Einsatz der doppelten Bassdrum bemerken. Die Band spielt wie nie zuvor, gewürzt mit einer zeitgemäßen Produktion, die es geschafft hat, den für uns typischen „Old School“-Geschmack zu bewahren.

Sinsid, geboren 2012, haben alle Genres von Blues über Rock bis hin zu Metal, Viking und Thrash unter ihren Einflüssen, obwohl der Sound ausnahmslos im traditionellen Heavy Metal verankert ist. Das Debütalbum führte die Band triumphal in das Metal-Universum ein und brachte ihnen schnell eine wichtige Anhängerschaft ein, so sehr, dass einige Kritiken es als ein Werk des „guten alten Metal der Arbeiterklasse“ und “es könnte nicht mehr Metall sein, selbst wenn es auf einen Amboss gehämmert worden wäre!” beschrieben.

In Victory wird im CD- und Digitalformat erhältlich sein, mit einer LP in limitierter Auflage (100 nummerierte Exemplare), die im Laufe des Jahres erwartet wird. Für weitere Details, Vorbestellung, Streaming und das offizielle Video von Headless Grinder besucht: https://www.pitchblackrecords.com

In Victory Tracklist:

1. The Northern March (Intro)

2. Iron Heart

3. Metalheads

4. Secret Of The Beast

5. In Victory

6. No Fear

7. Wrath Of Destruction

8. Headless Grinder

9. Cult Of Doom (Into The Fire)

Line-Up:

Terje Singh Sidhu – Gesang

Sten Roger Knutsen – Solo-Gitarre

Even Haavold – Rhythmische Gitarre

Grzegorz Urbanski – Bass

Trygve A. Tvedt – Schlagzeug

Sinsid online:

https://www.facebook.com/sinsidband