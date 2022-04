Axel Rudi Pell – Lost XXIII

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Bochum, Deutschland

Album: Lost XXIII

Spiellänge: 54:47 Minuten (10 Track Version)

Genre: Heavy Metal

Release: 14.04.2022

Label: Steamhammer / SPV

Link: https://www.axel-rudi-pell.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Johnny Gioeli

Gitarre – Axel Rudi Pell

Bass – Volker Krawczak

Schlagzeug – Bobby Rondinelli

Keyboards – Ferdy Doernberg

Tracklist:

Lost XXIII Prequel (Intro) Survive No Compromise Down On The Streets Gone With The Wind Freight Train Follow The Beast Fly With Me The Rise Of Ankhoor Lost XXIII

CD Digipak Bonus Track :

Quarantined 1

Teutonenrocker, Deutschlands virtuosester Hard Rock Gitarrist, Gitarrengott: Wenn man den Namen Axel Rudi Pell benutzt, fallen sofort Superlative. Er steht mit seiner Band, die bereits nahezu zehn Jahre in fester Formation zusammen spielt, für Konstanz. Dass er für Konstanz steht, ist auch daran erkennbar, dass er im 33. Jahr seiner Solokarriere noch immer eine Zusammenarbeit mit Steamhammer/SPV bevorzugt. Sein traditioneller, klassischer Hardrock der 80er-Jahre mit modernen Anleihen orientiert sich ebenfalls noch immer an Stilen, die von Rainbow oder Deep Purple in den 80er-Jahren geprägt sind.

Das neue Album heißt nun also Lost XXIII und ist nicht das 23., sondern erst das 21. Studioalbum des gebürtigen Bochumers. Die „XXIII“ ist die römische Ziffer für die Zahl 23 und symbolisiert den 23. Buchstaben im Alphabet, das „W“. Das „W“, so erklärt Pell in einem Interview, steht in diesem Fall als Abkürzung für „World“. Man hätte das Album also auch „Lost World“ nennen und es auf die derzeit besorgniserregende Situation der Welt münzen können.

Nach einem Prequel, das an ein nordisches Seefahrerepos erinnert, krachen sofort die harten, typischen Rhythmen bei Survive los. Schon hier zeigt Pell bei einem Solo, warum er gerne der deutsche Blackmore genannt wird.

Gone With The Wind überrascht dann mit einer akustischen Gitarre und schraubt die Härte erst einmal herunter, um sich dann fast episch zu steigern. Trotzdem kommt er über das Midtempo nicht hinweg und ist bei nahe neun Minuten schon erst gewöhnungsbedürftig. Seine brillante Spielkunst rettet aber auch diese Ballade mit einem brillanten Solo.

Bitte nicht falsch verstehen, es ist ein hochwertiger Song, ich bin nur kein Fan seiner langsameren Tracks. Dass es auch anders geht, zeigt das folgende Freight Train. Kraftvoll und trotzdem melodiös nimmt mich der Song sofort mit. Mit Follow The Beast ist auch eine reine Power-Metal-Nummer auf dem Album. Überwiegend kraftvoll ist die zweite Hälfte des Albums, bis der wieder epische Titeltrack Lost XXIII mit seinen achteinhalb Minuten den Wind phasenweise ein wenig aus den Segeln nimmt, ohne an musikalischer Genialität zu verzichten.

Die Digipak-Version des Albums endet mit dem instrumentalen Bonustrack Quarantined 1. Diesen Song hat Axel Rudi Pell bereits im Frühjahr 2020 allein bei sich zu Hause aufgenommen und über YouTube den Fans präsentiert. Für die Albumversion hat Schlagzeuger Bobby Rondinelli nun echte Drums beigesteuert.

Neben den üblichen digitalen Formaten zum Download und Stream erscheint das Album in außergewöhnlich vielen physischen Versionen. Es erscheint neben der CD im Jewel Case auch in folgenden Gebinden:

– CD Digipak + 1 Bonustrack & Poster – limitiert auf 7.000 Einheiten weltweit

– 2LP, Gatefold, 140g halb rot/halb schwarzes Vinyl, bedruckte Innentaschen

– Deluxe Boxset inkl. limitierte Digipak CD, 2 LP, Gatefold, kreisförmig rot/schwarzes Vinyl, gerahmter Art Print, A1 doppelseitiges Poster, Fotokarte, Sticker – limitiert auf 1.000 Einheiten europaweit.

Außerdem erscheinen exklusive Shop-Editionen:

– 2LP Gatefold exklusiv farbige Edition nur im Napalm Shop

Pre-Order Link: https://napalmrecords.com/english/axel-rudi-pell

– Exklusive CD/LP Bundle mit einem T-Shirt nur im Steamhammer Shop

Pre-Order Link: https://shop.steamhammer.de/artists/axel-rudi-pell/store

Am Tag des Releases startet Pell mit seiner Truppe eine zweigeteilte Europatour. Part 1 endet dann am 8. Mai. Den zweiten Teil spielen sie dann komplett im September. Die kompletten Tourtermine findet ihr hier.