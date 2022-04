Skull Fist: veröffentlichen Track-By-Track Video zum neuen Album “Paid In Full”

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung von Skull Fists’ neuem Album Paid In Full am 22. April 2022, via Atomic Fire Records.

Mit dem aktuellen Track-By-Track Video gibt euch Bandkopf Zach Slaughter einen Einblick in die acht Songs des Albums und somit bereits jetzt die Gelegenheit vorab in die einzelnen Tracks reinzuhören!

Das Track-By-Track Video gibt es hier zu sehen:

Paid In Full Tracklist:

01. Paid In Full

02. Long Live The Fist

03. Crush Kill Destroy

04. Blackout

05. Madman

06. For The Last Time

07. Heavier Than Metal

08. Warrior Of The North

Paid In Full ist im Vorverkauf erhältlich in den folgenden Formaten:

– Digipak CD

– Vinyl LP (verschiedene Farben)

– Deluxe CD-Boxset (limitiert auf 500 Einheiten)

Sichert euch eure physische Kopie oder streamt/downloaded die aktuellen Singles über diesen Link: https://skullfist.lnk.to/paidinfullPR

The fist is the law! Seit ihren beinharten Anfängen 2006 haben Dungeon-Keeper Zach Schottler und seine rücksichtslos shreddende Bande rücksichtsloser Komplizen drei archetypische Heavy-Metal-Almanache veröffentlicht, mehr Staub gefressen als gut für ihre Gesundheit ist, haben Entbehrungen ertragen und unzählige Biere in unzähligen Bars in unzähligen Städten gestürzt. Jetzt, nach 15 Jahren im Auftrag des Stahls, dreht Zach Schottler mit dem eindeutig betitelten Paid In Full, einem Heavy-Metal-Wunder der trotzigen Mittelfinger-Variante, erst so richtig auf. Mit hoch erhobenem Kopf, leeren Taschen und gerade noch genug Benzin im Tank, um es zur nächsten Show zu schaffen, haben Skull Fist gerade eben ganz offiziell das Jahr 2022 gewonnen. Wir sagen, wie es ist: Don’t mess with the fist!

Skull Fist sind:

Zach Slaughter – Vocals & Guitar

Casey Guest – Bass

Jj Tartaglia – Drums

Skull Fist online:

https://www.facebook.com/skullfisted

https://www.instagram.com/skullfistofficialgram/