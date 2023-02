Bang Your Head!!! Festival: neue Bands sowohl für BYH!!! als auch Rock Of Ages bestätigt

Hallo Freunde,

wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass zwischenzeitlich zwei weitere Bands bestätigt werden konnten. Eine fürs ROA– und eine fürs BYH!!!-Festival. Bei dem Mainman der Band fürs Bang Your Head!!! handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um ein absolutes Urgestein der deutschen Metalszene und er wird als Co-Headliner am Freitag die Balinger Bühne erklimmen. Wohingegen beim Rock Of Ages Sommer Open Air eine weitere Band aus dem für das Jahr 2020 bereits geplanten und bestätigten Billing reconfirmed werden konnte. Mehr Infos erfahrt Ihr weiter unten. Leider haben wir auch einen kleinen Wermutstropfen zu verkünden: Die Schweizer Band Fighter V haben sich, nach Aussagen des Managments, vorletzte Woche aufgrund interner Diskrepanzen leider aufgelöst. Wir schauen uns bereits nach einem gebührenden Ersatz um…

Und erneut möchten wir auf unsere kleine Tauschbörse verweisen:

Wer ggfs. am ROA-Wochenende verhindert sein wird, aber unbedingt abrocken möchte und gerne am BYH!!!-Festival teilnehmen würde, aber noch keine Karte für das Balinger Festival gekauft hat, kann ab sofort bis Ende Ende März die alte(n) ROA-Karte(n) gegen einen kleinen Aufpreis von € 30.00 in neue BYH!!!-Karten eintauschen. Für Camping- und KfzTickets gilt dasselbe, jedoch ohne Aufpreis.

Bisweilen bestätigte Bands BYH!!!:

Helloween, Saxon, Dirkschneider, Unleashed, Blaze Bayley, Onslaught, Memoriam, Suicidal Angels, Axxis, Tankard, Rage, Legion Of The Damned, Benediction, Night Demon, Diamond Head, Angel Witch, Praying Mantis, Angelus Apatrida, Manimal, Atlantean Kodex, Pestilence, Night, Heathen, Skull Fist, Blizzen, Lord Vigo, Space Chaser, Midnight, Winterstorm

Wer dies in umgekehrter Reihenfolge machen möchte, und seine BYH!!!-Tickets aufgrund Terminschwierigkeiten gerne in ROA-Tickets umtauschen will, kann seine BYH!!!-Karte(n ) in neue ROA-Karte(n) zu denselben Konditionen (Festivaleintrittskarte € 30.00 Aufpreis, Camping- und Kfz-Ticket 1:1) bis zum obigen Datum switchen.

Bisweilen bestätigte Bands ROA:

Suzi Quatro, Manfred Mann’s Earth Band, The Sweet, Nazareth, John Lee’s Barclay James Harvest, Eclipse, Tyketto, The New Roses, John Diva & The Rockets Of Love, Dare, Rock Out

Viel Spaß!

Die US-amerikanische Supergroup um Ausnahmesänger Danny Vaughn konnte für das 2023er Rock Of Ages Sommer Open Air re-confirmed werden!

Danny Vaughns Kreation Tyketto, eine Band, welche die Sonnen- und Kehrseiten wohl am besten kennt. Gebeutelt von den Veränderungen gerade der Rockindustrie, gerade in den 90er Jahren, sind sie nach mehreren Trennungen und Reunions immer noch ein Schwergewicht des Hard Rocks. Stilistisch sind die New Yorker nicht einfach einzuteilen. Sie bieten hymnisch ausgestalteten Gesang, faszinierende Balladen bei denen kein Auge trocken bleibt, darüber hinaus sollte jedoch jedem klar sein, dass auch die härteren Klänge für Tyketto noch nie eine Schwierigkeit darstellte. Ihr internationaler mehr als überragender Erfolg lässt sich am einfachsten an ihren mehr als häufigen Tourneen und Festivalauftritten auf internationaler Ebene ablesen. Mit einem Repertoire von fünf Studioalben und zwei Liveproduktionen, die sich soundtechnisch fast nicht unterscheiden lassen wird klar, dass Tyketto optimal für unser diesjähriges Line-Up des Rock Of Ages Festival ist.

Udo Dirkschneider, das absolute Metal-Urgestein aus deutschen Landen wird Euch allen als Co-Headliner am Freitag Abend zeigen, wo der Bartl den Most holt. Unterstüzt wird er bei dieser Mission von keinem Geringeren als seinem langjährigen Bandkollegen aus alten Accept-Zeiten: Bassist Peter Baltes…

Was die Beatles nicht alles anrichten können…

Niemand hätte ahnen können. was mit einem 12-jährigen Jungen aus Wuppertal so alles passieren kann nachdem die Beatles ihn mit I’m Down zum einen in ihren Bann und zum anderen in eine regelrechte Obsession für die Musik zogen. Die Rede ist natürlich von Udo Dirkschneider ein weiterer Name, der eigentlich bei keinem etablierten Rock- oder Metalfestival auf taube Ohren stoßen dürfte. Mit 14 Jahren begann er seinen musikalischen Werdegang am Keyboard, dass er mit seiner Reibeisen Stimme mal Metal-Geschichte schreiben würde war bis dato noch keinem bewusst. Nach Zerwürfnissen mit seiner „Debüt.-Band“ Accept, der Gründung von U.D.O ist er nun mit der selbstbetitelten Band Dirkschneider unterwegs. Wir freuen uns auf einen wilden Mix der Discographien aus dem (fast) ganzen Leben eines Vollblutmetallers.

Bis dann…

Interessante Hinweise:

– Das nächste Rock Of Ages wird im Zeitraum 28. bis 30. Juli 2023 stattfinden.

– Das nächste Bang Your Head!!! wird im Zeitraum 13. bis 15. Juli 2023 stattfinden, die dazugehörige Warm-Up-Show am 12. Juli 2023.

– Alle Festival-Eintrittskarten, die für 2020, 2021 und 2022 erworben wurden, werden für 2023 ihre volle Gültigkeit behalten – ungeachtet aller etwaigen Preiserhöhungen (dazu unten mehr).

– Mit Switch The Ticket bieten wir Euch eine Tickettauschbörse zwischen Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Tickets an.

– Wir bieten zwischenzeitlich überwiegend print@home-Tickets an. Wer trotzdem gerne Hardtickets möchte, kann diese absolut kostenlos (solange der Vorrat reicht) an den Festivalkassen beim Abholen der Zugangs-Armbänder vor Ort eintauschen. Wer aber im Vorfeld lieber Hardtickets haben möchte, kann diese in unserem Onlineshop für einen Aufpreis von € 3,00 plus Verpackungs-und Versandkosten von derzeit € 6,90 (ab dem 01.03. 2023 € 9,00) mit versichertem Versand bestellen.

– Zusätzliche Info: Die print@home-Tickets müssen nicht unbedingt ausgedruckt werden. Es ist problemlos möglich die Codes direkt vom Handy abzuscannen.

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Alle Informationen rund ums Rock Of Ages bekommt ihr hier: www.rock-of-ages.de