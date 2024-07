Axxis: charten neues Studioalbum „Coming Home“ auf Platz 17 der deutschen Albumcharts

Die Band schreibt an ihre Fans und Unterstützer: „Wir sind überwältigt! Mit unserem Independent Label Phonotraxx haben wir es tatsächlich geschafft, mit dem Axxis Jubiläumsalbum Coming Home in die Top 20 der offiziellen Albumcharts auf Platz 17 einzusteigen. Wer hätte das gedacht. Dies ist der beste Chart-Einstieg, den Axxis jemals gehabt hat. Nach den ausverkauften Anniversary Shows in Memmingen und Bochum, den durchweg guten Reaktionen auf Coming Home, den guten Ticketvorverkäufen der Tour und dem jetzigen Einstieg in die Charts, scheint das 35-jährige Bandjubiläum eine Erfolgsstory sondergleichen zu werden. 2024 wird ein tolles Axxis Jahr. Danke an alle, die daran beteiligt waren und vor allem an unsere treuen Fans!“

Axxis stehen heute als eine der beständigsten und einflussreichsten Hard Rock Bands Deutschlands da. Ihr nunmehr sechzehntes Studiowerk zementiert dabei wieder einmal die Ausnahmestellung der Band. Und: mit Coming Home schließt sich der Axxis Kreis. Die beiden Masterminds Bernhard Weiß und Harry Oellers haben seit den 90er-Jahren gemeinsam Axxis durch Höhen und Tiefen geführt, sodass die beiden heute auf satte 35 Jahre Bandkarriere zurückblicken und vor allem auf eine erlebnisreiche, erfolgreiche Zeit mit ihren treuen Fans. Mit der Veröffentlichung des neuen Albums auf ihrem eigenen Label geht diese Zeit nun zu Ende. Axxis haben ihr letztes Album veröffentlicht und im Herbst 24 auf Tournee gehen – inklusive zweier großen Anniversary Shows – spielen und nach Hause kommen. Coming Home eben.

Das aktuelle Video Moonlight Bay sieht man hier:

Hier kommt ihr zu unserem Review zu Coming Home.

Axxis Coming Home Tour 2024/25

* support COP UK

05.09.2024 D – München / Backstage Werk (mit Freedom Call)

06.09.2024 CH- Pratteln / Z-7 (mit Freedom Call)

25.09.2024 D – Aschaffenburg / Colos-Saal *

26.09.2024 D – Augsburg / Spectrum *

27.09.2024 D – Geiselwind / Music Hall *

28.09.2024 D – Regensburg / Airport Obertraubling *

02.10.2024 D – Lennestadt-Halberbracht / Schützenhalle (nur noch wenige Tickets)

23.01.2025 D – Siegburg / Kubana

24.01.2025 D – Stuttgart / Im Wizemann

25.01.2025 D – Nürnberg / Hirsch

Anniversary Shows:

29.11.2024 D – Memmingen / Kaminwerk (ausverkauft)

29.12.2024 D – Bochum / Zeche (ausverkauft)

Tickets unter: https://www.eventim.de/axxis/

Festivals:

13.07.2024 D – Balingen – RVBANG Festival

20.07.2024 D – Balge/ Rock das Ding Festival

23.08.2024 PT – Pindelo dos Milagres / Metaleiro Open Air

16.12.2024 CZ – Praha / Rockové vánoce na Barce

11.01.2025 D – Hamburg / Ballroom Birthday Bash Festival

Das Album Coming Home erschien am 12.07.24 via Phonotraxx/ Broken Silence/ The Orchard als CD, Vinyl, digital und als limitierte Box (Vinyl, CD, Flag, Poster, Autogrammkarte, Patch und Bonus Mini-CD mit zwei exklusiven Bonustracks)

Die limitierte Coming Home Box mit 2 Bonussongs auf exklusiver Mini-CD + Vinyl + CD + Flagge + Poster + Aufnäher + signierte Autogramkarte: https://originalproduct.de/artikel/?30925

