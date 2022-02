Skull Fist: neues Album „Paid in Full“ im April

The fist is the law! Die Heavy-Metal-Überflieger Skull Fist aus Toronto haben mehr Mut und Eier als die Polizei erlaubt. Seit ihren beinharten Anfängen 2006 haben Dungeon-Keeper Zach Schottler und seine rücksichtslos shreddende Bande rücksichtsloser Komplizen drei archetypische Heavy-Metal-Almanache veröffentlicht, mehr Staub gefressen als gut für ihre Gesundheit ist, haben Entbehrungen ertragen und unzählige Biere in unzähligen Bars in unzähligen Städten gestützt. Jetzt, nach 15 Jahren im Auftrag des Stahls, dreht Zach Schottler mit dem eindeutig betitelten Paid In Full, einem Heavy-Metal-Wunder der trotzigen Mittelfinger-Variante, erst so richtig auf. Mit hoch erhobenem Kopf, leeren Taschen und gerade noch genug Benzin im Tank, um es zur nächsten Show zu schaffen, haben Skull Fist gerade eben ganz offiziell das Jahr 2022 gewonnen. Wir sagen wie es ist: Don’t mess with the fist!



„Paid In Full“ wird am 22. April 2022 via Atomic Fire Records veröffentlicht.





Mastermind Zach Schottler kommentiert:

„Ich bin begeistert von der neuen Platte, wir haben viel härter daran gearbeitet als an der letzten und ich denke, die Tracks haben etwas von dem Funken, den Chasing und Head of the Pack hatten. Wie auch immer, ich bin natürlich voreingenommen, also warten wir mal ab, was ihr alle davon haltet, ich bin gespannt darauf.“