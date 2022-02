The 69 Eyes: unterschreiben bei Atomic Fire Records mit großen Plänen für dieses Jahr

Als Pioniere des Goth ’n‘ Roll suchen The 69 Eyes seit mittlerweile 33 Jahren die Bühnen dieser Welt heim und wurden somit zu einem wahrlich unsterblichen Teil der Dark Rock/Metal-Szene.

Allgemein auch bekannt als die Helsinki Vampires hat das Quintett mit Kultalben wie Blessed Be und Paris Kills mehrmals Platin erreicht und in ihrem Heimatland Finnland nicht nur die Spitze der Single- und Albumcharts dominiert, sondern auch allgemein die Welt in einen sündigen Kosmos aus Liebe, Tod und Melancholie gestürzt, und dabei mehr Langlebigkeit als jeder andere Act bewiesen, der damals aus dem Goth Hype der frühen 2000er entstand. Mit der Weiterentwicklung ihres Sounds in Richtung Sleaze Rock auf Devils (2004) und Angels (2007), der majestätisch-dunklen Stimme und den Elvis-Moves von Sänger Jyrki 69, hat sich die Band mit ihren 12 Alben weltweit eine große Fanbasis aufgebaut und durch unablässige Touren in Europa, Amerika, Asien und Australien weiter gefestigt.



Heute verkünden The 69 Eyes, dass sie einen Vertrag bei Atomic Fire Records unterzeichnet haben (weltweit außer Finnland) und ihr könnt jetzt schon eure Vampirzähne feilen, denn neue Songs sind in greifbarer Nähe und auch eine Europatour wird nicht lange auf sich warten lassen.



Sänger Jyrki 69 kommentiert das neue Bündnis:

”Wir sind zurück und in voller Aktion!! Hier in Helsinki kreuzten sich unsere Pfade mit unserem einstigen A&R Gabi Hakanen, der damals unsere bestverkauftesten Alben Devils (2005) und Angels (2007) veröffentlicht hatte, und als er unsere neuen Demos hörte, beschlossen wir, in Zukunft wieder zusammenzuarbeiten. Außerhalb Finnlands haben wir uns mit unserem früheren Nuclear Blast Dreamteam wiedervereint, das nun bei Atomic Fire Records ist, somit ist dieser ‚Neustart‘ für uns ein absoluter Glücksgriff. Weitere rockige Klänge werden euch bald um die Ohren fliegen!“



CEO und A&R Markus Wosgien fügt hinzu:

„Wir freuen uns riesig, unsere Freunde, die Helsinki Vampires, bei uns begrüßen zu dürfen – die einzigartigste und einfach coolste Gothic Band zwischen Himmel und Hölle. Wir hatten bereits über 10 Jahre und für 4 Studioalben zusammengearbeitet, und werden die Kollaboration nun unter dem Atomic Fire Records Banner weiterführen. Es fühlt sich wie ein Heimkommen an für uns alle und wir fühlen uns geehrt, dass die Band diese langjährige Beziehung weiterführen möchte.“



The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Gesang

Bazie – Gitarren

Timo Timo – Gitarren

Archzie – Bass

Jussi 69 – Schlagzeug