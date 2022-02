Soulbound: „Towards The Sun“ Re-Release inkl. Bonustracks erscheint am 15.04.

Am 15.04. veröffentlichen Soulbound den Re-Release ihres Debüts Towards The Sun bei Metalville Records.

Das original 2012 erschienene Album kommt nun erstmalig als CD Digipack und enthält zudem sechs Bonustracks.

Soulbound stehen für modernen und düsteren Industrial/Gothic-Metal und mixen dabei gekonnt eingängige Melodien mit dystopischen und sozialkritischen Texten.

Der Sound der Band aus Bielefeld ist vielfältig und abwechslungsreich, trägt aber immer eine eigene, unverwechselbare Note.

Soulbound sind pure Energie, und jeder der die Musiker schon einmal live erlebt hat, wird genau das bestätigen können.

Towards The Sun Tracklist:

Originalalbum

Eclipse

Halloween

Curse Of Vanity

Down In Destruction

Towards The Sun

Sunrise

Broken Pieces

Down In Destruction (Chillout Mix)

Bonustracks

Addicted To Hell (Live OMF 2021 feat. VDiva / Hellboulevard)

Undone (Live OMF 2021 feat. Annie Hurdy Gurdy)

Unleashed Aporia (Live OMF 2021 feat. Kai / Parasite Inc)

Two – Face (Harpyie Cover)

Blutsbrüder (Harpyie Cover)

Grandpa’s Groove (Parov Stelar Cover)