Soulbound: haben die neue Single und Video „Cutting Diamonds“ veröffentlicht

Soulbound veröffentlichen die neue Single Cutting Diamonds. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum sYn, welches am 16.01.2026 bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Mit Cutting Diamonds schlagen Soulbound leisere Töne an und bleiben dabei doch ganz bei sich. Die melancholische Rockballade erzählt von Nähe, Verlust und dem Moment, in dem dir nur noch eins bleibt: „Hold on.“ Zwischen frostiger Bildsprache und atmosphärischer Tiefe entfaltet sich ein Song über das Zerbrechen und die Hoffnung, die darin liegt. Eine mutige Facette eines Albums, das keine Regeln kennt.

Weitere Infos zu Soulbound und zum neuen Album sYn könnt ihr hier nachlesen: