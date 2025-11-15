Wardruna: veranstalten zweitägiges „Nordic Night“-Event in Oslo

Am Samstag, den 13. Juni, veranstalten Wardruna in Zusammenarbeit mit Over Oslo einen Konzertabend, bei dem musikalische Traditionen aus dem Norden mit modernen Klängen verbunden werden. Die Veranstaltung findet im Grefsenkollen statt, einem spektakulären Amfi, das für seine atemberaubende Aussicht auf den Oslofjord bekannt ist. Mit dabei sind die gefeierte Mari Boine und Gåte, die ein akustisches Set spielen werden. Weitere Künstler werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Einar Selvik äußert sich zu der kuratierten Show: “Nordic Night has been held in various forms on different continents. We have always focused on presenting our art – and that of others – in surroundings that are adapted to and complement our music. This is also the first time we are curating Nordic Night in Norway, and we are very excited to invite some fantastic artists to an equally fantastic venue in Oslo – Grefsenkollen!”

Am folgenden Tag, Sonntag, den 14. Juni, veranstalten Wardruna und By Norse Music ein spezielles Event im Riksscenen in Oslo. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, die musikalische Welt von Wardruna durch Workshops, die von Bandmitgliedern geleitet werden, zu erkunden. Diese Workshops konzentrieren sich auf Gesang und traditionelle Instrumente.

Ein einzelnes Ticket gewährt Zugang zu allen Workshops, und die Fans können auch Merchandise von Wardruna und ausgewählten By Norse-Künstlern durchstöbern. Am Nachmittag findet ein kostenloses und offenes Meet & Greet mit der Band statt.

Details zu den Workshops und deren Zeiten werden bald bekannt gegeben.

Tickets: https://www.nordicnight.net/