Soulbound: haben die neue Single und Video „Chaos & Amen“ veröffentlicht

Soulbound veröffentlichen die neue Single Chaos & Amen. Der Song ist stammt vom kommenden Studioalbum sYn, welches am 16.01.2026 bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Mit Chaos & Amen liefern Soulbound einen rotzigen Sündenfall voller Selbstironie, Sakralästhetik und treibender Härte. Der Song erzählt von Fehltritten, Stolz und der Verweigerung, sich klein machen zu lassen. Überzogen, ehrlich, mit einem Grinsen im Gesicht. Zwischen NDH, Metalcore und Industrial-Elementen entsteht ein rebellischer Soundtrack für alle, die lieber eigene Wege gehen als sich beugen. Ein Beichtstuhl, der brennt und wir mittendrin: So sei es, Amen!

