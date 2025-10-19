The Avett Brothers & Mike Patton: veröffentlichebn neue Single „Heaven’s Breath“ vom kommenden gemeinsamen Album

The Avett Brothers und Mike Patton haben ihre neue Single Heaven’s Breath veröffentlicht, die letzte Vorab-Single aus ihrem neuen gemeinsamen Album AVTT/PTTN, das am 14. November über Thirty Tigers in Zusammenarbeit mit Ramseur Records und Ipecac Recordings erscheint. Der fuzzy Rock’n’Roll-Track war Scott Avetts erster Beitrag zum AVTT/PTTN-Projekt – ein erster Vorgeschmack, um „die Säge ein wenig anzukurbeln”.

Seht euch hier das Video zu Heaven’s Breath an:

Heaven’s Breath verleiht ihrem kommenden Album AVTT/PTTN eine gewisse Schwere. Das Album besteht aus acht Original-Songs, die von den drei Künstlern gemeinsam geschrieben wurden (plus einem traditionellen Folk-Song) und von Mike, Scott und dem Grammy-Gewinner Dana Nielsen (Metallica, Rihanna) produziert wurden. Seth vergleicht den feurigen Song mit Retrovertigo von Mr. Bungle, und als legendärer Frontmann von Faith No More und Mr. Bungle liefert Mike natürlich eine charakteristische dynamische Gesangsleistung.

Was als zwangloser Austausch von Bewunderung begann, entwickelte sich bald zu einer echten kreativen Partnerschaft. Die Avetts und Patton, die sich seit langem gegenseitig bewunderten, tauschten Songs und Ideen über die Küsten hinweg aus, wobei sich jeder Entwurf weiterentwickelte, während er durch die Hände des Trios ging. „Das ist es, was Kunst ausmacht“, reflektiert Scott. „Das ist es, was Schaffen ausmacht: im Verborgenen und ohne Ambitionen.“

Für die Avetts war die Zusammenarbeit mit Patton mehr als nur eine neue Kooperation – es war ein Moment, in dem sich der Kreis schloss. „Mike ist Teil unserer DNA, wie das Gewebe unserer Jugend“, sagt Scott. „Wir haben ihn buchstäblich studiert. Heute ist er ein lieber Freund, aber als wir jünger waren, habe ich ihn nachgeahmt.“ Patton fügt hinzu: „Meine besondere Herausforderung dabei war es, ein entfernter Cousin zu werden. Ein Bruder, der verwaist war. Vielleicht haben sie ihn im Hühnerstall oder so untergebracht. Jahre später haben sie ihn dann herausgeholt.“

AVTT/PTTN – Trackliste:

1. Dark Night Of My Soul

2. To Be Known

3. Heaven’s Breath

4. Too Awesome

5. Disappearing

6. Eternal Love

8. 7. The Ox Driver’s Song

9. The Things I Do

10. Received

Das Album beginnt mit der sanften Akustikgitarre von Dark Night Of My Soul, wo Pattons erfahrener Gesang mit den Stimmen der Avetts zu einer reichhaltigen dreistimmigen Harmonie verschmilzt. An anderer Stelle führen der schmuddelige Stomp des Folk-Klassikers The Ox Driver’s Song und der treibende Fuzz von Heaven’s Breath die Avetts in neues klangliches Terrain und zeigen gleichzeitig Pattons charakteristischen Dynamikumfang. Jeder Track spiegelt die ungewöhnliche Art und Weise wider, wie das Album entstanden ist – Songs, die von Scott skizziert, von Patton umgestaltet und dann mit Seth neu interpretiert wurden – ein Prozess, der der Musik ihren unverwechselbaren Charakter und ihre Ausgewogenheit verlieh.

Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist mehr als nur ein Nebenprojekt – es ist eine Kollision von Welten. AVTT/PTTN ist Scott, Seth und Mike in ihrer abenteuerlustigsten Form, die ohne Grenzen gemeinsam schreiben und singen und sich einen ganz eigenen Raum schaffen.

