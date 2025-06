Soulbound: veröffentlichen das neue Studioalbum „sYn“ am 16.01.2026 bei Metalville

Das neue Soulbound Studioalbum sYn erscheint am 16.01.2026 bei Metalville (EDEL).

Die sYn Tour startet am 26.03.2026.

Mit sYn legen Soulbound ihr bisher kompromisslosestes Werk vor. Das vierte Studioalbum der Melodic-Industrial-Metal-Band schlägt einen düsteren, direkten Ton an und bleibt dabei so eingängig wie unbequem. Zwischen brutaler Selbstabrechnung, gesellschaftlicher Kritik und sakraler Überhöhung spinnt sYn einen dichten thematischen Faden um das zentrale Motiv der Sünde – neu gedacht, vielschichtig interpretiert und auf bittere Weise persönlich.

Musikalisch bleibt sich die Band treu: sYn vereint harte Riffs, brachiale Synths, stampfende Beats und hymnische Refrains. Irgendwo zwischen NDH, Metalcore und elektronisch verzerrtem Weltschmerz. Doch statt plakativer Provokation geht es um Haltung. Um das Eingeständnis, fehlbar zu sein. Um Widerspruch gegen Dogmen und um das Ringen mit den eigenen Abgründen.

„Wenn wir schon Sünder sind, dann wenigstens mit Ansage!“, heißt es von der Band. Genauso klingt sYn: roh, ehrlich, wütend, aber auch verletzlich. Ein Album wie ein Spiegel, der nicht verschönt, sondern konfrontiert. Keine reine Anklage, sondern ein Aufschrei. Keine Erleuchtung, sondern Flammen, in denen man stehen bleibt.

sYn wurde von der Band komplett in Eigenregie aufgenommen und produziert.

sYn Tracklist:

1. Abaddon

2. sYn

3. No Kings For Me

4. Cutting Diamonds

5. sYnfluencer

6. Chaos & Amen

7. Dark Throne

8. Neon Battlefield

9. Sacred Skin

10. Not Metal Enough

11. sYnners Crown

12. If U Seek Amy (Bonustrack / Cover) Original by Britney Spears

Am 26.03.2026 startet die sYn Tour durch 12 Städte in Deutschland und der Schweiz:

26.03. DE Hamburg – Knust

27.03. DE Hannover – Musikzentrum

28.03. DE Köln – Luxor

10.04. DE Leipzig – Hellraiser

11.04. DE Berlin – Hole44

17.04. DE München – Backstage Halle

18.04. DE Stuttgart – Im Wizemann

24.04. DE Bremen – Tower

25.04. DE Wuppertal – LCB

30.04. DE Saarbrücken – Garage

01.05. CH Münchenstein – Rockfact

02.05. DE Frankfurt – Das Bett

Soulbound Line-Up:

Johannes „Johnny“ Stecker – Lead Vocals, Shouting

Felix Klemisch – Guitars

Patrick Winzler – Keyboards

Jonas Langer – Bass

Mario Krause – Drums