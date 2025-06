Powerwolf: kündigen epochale „Wake Up The Wicked Tour“ für 2026 an

Nur wenige Wochen nach der Ankündigung ihres neuen Live-Releases Wildlive (Live At Olympiahalle) (VÖ: 6. März 2026 via Napalm Records) versetzen Powerwolf ihre Fans erneut in Ekstase und enthüllen brandneue Livetermine für 2026! Rund um die Veröffentlichung von Wildlive bringt die #1-Band ihre gigantische Produktion in die größten Arenen zahlreicher europäischer Städte, mit niemand geringerem als HammerFall und Wind Rose als Special Guests. Die Wake Up The Wicked Tour 2026 startet am 19. Februar in Kopenhagen. Den krönenden Abschluss bildet ein geschichtsträchtiger Moment, denn zum ersten Mal in ihrer unvergleichlichen Karriere rufen die Wölfe in der legendären Wembley Arena in London zur heiligen Heavy Metal Messe.

Im Rahmen ihrer triumphalen Summer Of The Wicked Headliner-Tour 2025 halten Powerwolf aktuell auf einigen der größten Festivals und Stages des Kontinents Einzug und erobern nur wenige Monate später auf ihrer massiven Nordamerika Headliner-Tour mit DragonForce als Special Guest die USA und Kanada. Dabei ist das neue Live-Meisterwerk Wildlive (Live At Olympiahalle) allgegenwärtig. Das klang- und bildgewaltige Epos erscheint in einer Vielzahl aufwendiger Formate – darunter Blu-Ray, DVD, CD und Vinyl – sowie als Deluxe Boxset, edles Earbook, hochwertiges Mediabook und zahlreiche weitere exklusive Sammler-Editionen, gespickt mit limitiertem Bonusmaterial.

Aufgezeichnet beim atemberaubenden Konzert der Wolfsnächte-Tour 2024 in der ausverkauften Münchener Olympiahalle, ist Wildlive (Live At Olympiahalle) weit mehr als nur eine weitere Live-Aufnahme – es ist ein grandioses, filmreifes Erlebnis voller Feuer, Emotion und grenzenloser Kreativität und vereint die Magie, Energie und theatralische Brillanz Powerwolfs bislang größten Arena-Headliner-Tournee. Von einer feuerspeienden Kirchenorgel und donnernden Pyro-Spektakeln bis hin zu düsterer, operettenhafter Erzählkunst und mitreißender Publikumsinteraktion: Diese Show ist ein Heavy-Metal-Musical in Reinform und ein absolutes Muss für jeden Musikliebhaber.

Powerwolf kommentieren:

„Uns war von Anfang an klar: Keine Worte und keine Videoausschnitte könnten je vollständig einfangen, was wir gemeinsam auf der Wolfsnächte 2024-Tour erlebt haben. Jeder Abend hatte seine ganz eigene Magie! Und doch wollten wir einen Weg finden, diese Erinnerungen festzuhalten und mit euch zu teilen. Deshalb haben wir uns entschieden, das komplette, ausverkaufte Konzert in der Münchner Olympiahalle aufzuzeichnen. Wildlive (Live At Olympiahalle) ist weit mehr als nur ein Live-Release. Es ist ein Vermächtnis. Eine Hommage an all die unvergesslichen Momente, die wir zusammen mit unseren großartigen Fans erschaffen haben.“

Wildlive (Live at Olympiahalle) wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

• 4-LP Vinyl Box Marmoriert Sonnengelb/Rot: 2-LP Gatefold (Live at Olympiahalle) + 2-LP Gatefold (Live in Oberhausen 2022) – Napalm Records Mailorder exklusiv, streng limitiert

• 2-LP Gatefold Silber (Live at Olympiahalle) – Napalm Mailorder exklusiv, streng limitiert

• 1 x Blu-Ray + 1 x DVD + 2-CD Mediabook (48 Seiten) (Live at Olympiahalle)

• 2-CD Digipak (24 Seiten) (Live at Olympiahalle)

• 2-LP Gatefold Schwarz (Live at Olympiahalle)

• 1 x Blu-Ray + 1 x DVD + 4-CD Earbook (96 Seiten) (Olympiahalle + Live in Oberhausen 2022)

• Digitales Album

Powerwolf live 2025/2026

Powerwolf Summer Of The Wicked Tour 2025

27.06.25 EE – Tallinn / Tallinn Rock Festival

28.06.25 FI – Helsinki / Tuska Festival

30.06.25 PL – Łódź / Atlas Arena (+ Epica & DragonForce)

02.07.25 HU – Dunaújváros / Rockmaraton

04.07.25 DE – Ballenstedt / Rockharz Festival

11.07.25 DE – Saarbrücken / E-Werk Open Air (+ Warkings)

13.07.25 CZ – Vizovice / Masters Of Rock

02.08.25 RO – Râșnov / Rockstadt Extreme Fest

09.08.25 ES – Villena / Leyendas Del Rock

Powerwolf 2025 North American Tour mit DragonForce:

17.09.25 CA – Toronto, ON / Rebel

18.09.25 US – Detroit, MI / Masonic Cathedral

19.09.25 US – Louisville, KY / Louder Than Life Festival

20.09.25 US – St. Louis, MO / The Pageant

22.09.25 US – Grand Rapids, MI / GLC Live

23.09.25 US – Milwaukee, WI / The Eagles Ballroom

24.09.25 US – St. Paul, MN / Myth Live

26.09.25 CA – Edmonton, AB / Edmonton Convention Center

27.09.25 CA – Calgary, AB / Grey Eagle

29.09.25 CA – Vancouver, BC / Queen Elizabeth Theatre

30.09.25 US – Seattle, WA / Paramount Theatre

01.10.25 US – Portland, OR / The Keller Auditorium

04.10.25 US – Sacramento, CA / Aftershock Festival

Wake Up The Wicked Tour 2026

Very Special Guest HammerFall & Special Guest Wind Rose

19.02.26 DK – Kopenhagen / K.B. Hallen

20.02.26 NO – Oslo / Unity Arena

21.02.26 SE – Stockholm / Hovet

23.02.26 FI – Helsinki / Ice Hall

25.02.26 SE – Göteborg / Scandinavium

27.02.26 DE – Bremen / ÖVB Arena

28.02.26 DE – Düsseldorf / PSD Bank Dome

01.03.26 DE – Nürnberg / Arena Nürnberger Versicherung

03.03.26 DE – Leipzig / Quarterback Immobilien Arena

04.03.26 DE – Ulm / Ratiopharm Arena

05.03.26 DE – Mannheim / SAP Arena

07.03.26 UK – London / OVO Wembley Arena