Hemelbestormer: enthüllen die dritte Single „Tinia“ aus ihrem neuen Album

Das belgische Post-Doom-Quartett Hemelbestormer hat soeben eine neue Single mit dem Titel Tinia aus ihrem kommenden Album The Radiant Veil veröffentlicht. Das neue Full-Length-Album wird am 25. Juli über Pelagic Records erscheinen. Seht euch das zugehörige Video hier an:

Für Fans von: Isis, Neurosis, The Ruins Of Beverast, Year Of No Light

Drummer Frederik Cosemans beschreibt The Radiant Veil als „eine Reise durch unser Sonnensystem, wie es von der etruskischen Zivilisation wahrgenommen wurde. Jeder Track trägt den Namen eines Planeten in der alten etruskischen Sprache, beginnend mit der Sonne (Usil) und endend mit Saturn (Satre).“

Hemelbestormer sind seit über zehn Jahren eine prägende Kraft in der Heavy-Music-Szene und verbindet auf einzigartige Weise Post-Rock, Doomgaze und Black Metal. Die vier Musiker aus Hasselt, die aus der belgischen Hardcore- und Metal-Community stammen, kreieren komplexe Klangreisen durch Raum und Zeit, die auf drückenden Riffs und schaurigen Höhepunkten basieren. Mit ihrem vierten Studioalbum The Radiant Veil heben Hemelbestormer ihr Songwriting und ihre Produktion auf neue Höhen und ehren ihren Namen als Wegbereiter an der Schnittstelle von Dunkelheit und Licht, von erdrückend schwerem und gespenstisch schönem.

Die Band hat bereits auf vielen der besten Musikfestivals Europas gespielt – vom Roadburn Festival über das Dunk! Festival bis hin zum Graspop Metal Meeting – und fühlt sich auf Bühnen mit einer Vielzahl von schweren und experimentellen Acts zu Hause. Der Weg, der ätherischen Post-Rock mit brodelndem Black Metal zu verbinden, wurde von vielen Gruppen beschritten, doch Hemelbestormer hat mit ihrem Ansatz eine andere Richtung eingeschlagen. Abgewandt von Shoegaze- oder Indie-Rock-Einflüssen findet die Band einen anspruchsvolleren Weg, verstörende Melodien, Blast Beats und Lo-Fi-Synthesizer zu integrieren, um das dunkle Vakuum des Weltraums und das unheimlich kalte Licht der Sterne nachzuahmen.

Angetrieben von HM-2-Pedalen und einer Lovecraft-angelehnten Verwendung von Retro-Synthesizern, wird The Radiant Veil von einer altmodischen Mentalität geprägt, die sowohl gelernt als auch aufrichtig erscheint. Produziert von Hauptsongwriter Filip Dupont zusammen mit Drummer Frederik Cosemans, verschmelzen die unheimlichen Weltraumgeräusche wie eine himmlische Atmung zwischen den metallischen Riffs und tremolo-gepickten Melodien.

Der Album-Opener Usil ist ein kompositorisches Meisterwerk von Anfang bis Ende, das seismische Riffs mit eiskalten Gitarrenmelodien kombiniert, als ob Russian Circles in einem kleinen norwegischen Fischerdorf in den frühen 90ern gegründet worden wären. Sorgfältig aufbauend zu einem Finale, das von Doppel-Kick-Drums getragen wird, legt die Band das Fundament für 60 Minuten transformierender Musik.

Hemelbestormer sind ein Anblick, den man auf der Bühne erleben muss, und mit The Radiant Veil dringen sie tiefer als je zuvor in die entferntesten Bereiche ihrer klanglichen Ethik vor. Einmal mehr fangen die Belgier die gewaltige Weite zwischen den kalten Lichtern des Universums ein, aber auch unsere menschliche Fähigkeit, sie zu erkunden, und beweisen ihr Meisterschaft als Geschichtenerzähler in Bild und Klang.

The Radiant Veil – Trackliste:

1. Usil

2. Turms (feat. Philip Jamieson, Caspian)

3. Turan

4. Tiur

5. Cel

6. Laran

7. Tinia

8. Satre

Hemelbestormer sind:

Filip Dupont – Gitarren, Keys, Gesang

Koen Swerts – Bass

Jo Driesmans – Gitarren

Frederik Cosemans – Schlagzeug

