Speed Queen: veröffentlichen Musikvideo zu „Showdown“

Speed Queen haben ein Musikvideo zu Showdown vom kommenden Album …With A Bang! veröffentlicht, das am 5. September über High Roller Records veröffentlicht wird!

Speed Queen aus Limburg in Belgien sind nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen französischen Band aus den frühen 1980er-Jahren. Gegründet 2014, folgten auf ein erstes Demo zwei EPs, King Of The Road (Babylon Doom Cult Records, 2017) und ihr High Roller-Debüt Still On The Road im Jahr 2020. Die Band besteht aus Thomas Kenis (Gesang, Tamburin), Andreas Stieglitz (Gitarren, Synths), Lander Savelkoul (Bass) und Toon Driezen (Schlagzeug).

„Wir begannen als ein Haufen schmieriger Teenager, die die Plattensammlung unseres Vaters entdeckten“, lacht Bassist Lander Savelkoul über die frühen Tage der Band. „Wie die Jugendlichen, die wir waren, fanden wir heraus, dass wir bei Konzerten freien Eintritt und Bier bekommen konnten, wenn wir dort spielten, und als wir sahen, dass die Leute tatsächlich mochten, was wir taten, wurde die Sache ernst!“

Speed Queen sind seit mehr als zehn Jahren zusammen und haben zahlreiche Festivals gespielt (vom Wacken Open Air bis zum Alcatraz Festival) und waren unter anderem mit Night Demon auf Tour. „Wir sind der Meinung, dass Rock’n’Roll in erster Linie Spaß machen und belebend sein muss“, fügt Lander hinzu, „und genau das versuchen wir auf die Bühne zu bringen – eine schnelle, energiegeladene Show ohne Pausen. Mit dieser neuen Veröffentlichung bringen wir eine ganz neue Live-Show mit.“

Die neue Veröffentlichung, von der wir sprechen, ist …With A Bang!, das Debütalbum von Speed Queen (erschienen bei High Roller Records). „Dieses Album ist schon seit geraumer Zeit in Arbeit“, erklärt der Bassist. „Wir haben nach der Veröffentlichung von King Of The Road angefangen, an den Songs zu arbeiten, und zwischen den Liveshows, nach einer Pandemie und einem Besetzungswechsel, sind wir endlich bereit, sie der Welt zu präsentieren. Außerdem ist es ein Klischee, aber wir sind als Band gewachsen und man kann hören, dass wir uns beim Spielen dieser Songs wohler fühlen.“

„…With A Bang! soll eine kraftvolle, in your face-Platte sein“, fährt Lander fort. „Die Songs unterscheiden sich von unseren früheren Veröffentlichungen in dem Sinne, dass sie mehr oempf haben, es gibt mehr Abwechslung und wir scheuen uns nicht davor, sie hier und da mit einer zusätzlichen Schicht aufzupeppen.“ Jonny Nesta von Thunderor und Skull Fist tritt als Gastmusiker auf und spielt einige Gitarrensoli auf der Platte. „Wie Yngwie Malmsteen sagte: mehr ist mehr“, meint der Bassist von Speed Queen, „aber für uns ist es eine Heavy-Metal-Platte, keine Gitarrenplatte.“