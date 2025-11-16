Hoflärm 2026: erste Bands & Vorverkaufsstart

Endlich ist es so weit: Nach langem Warten hat der Veranstalter des Hoflärm Festivals die ersten Line-Up-Raketen für das Hoflärm Festival 2026 gestartet. Das Hoflärm Festival 2026 findet vom 13. bis 15.08.2026 in 57577 Marienthal, Obersalterberger Hof 1 statt. Es wird mächtig laut im idyllischen Marienthal! Ab sofort sind auch die Tickets im Vorverkauf erhältlich. Holt sie euch hier, solange sie heiß sind:

Kadavar + Hoflärm = Liebe

Es gibt Kombinationen, die einfach passen – wie Pommes und Mayo. Genauso fühlt sich die Rückkehr von Kadavar an. Berlins Heavy-Rock-Giganten bringen ihre psychedelischen Riffs direkt auf unseren Bauernhof und sorgen für eine Atmosphäre, die es so nur beim Hoflärm gibt. Wir freuen uns riesig, diese energiegeladene Truppe 2026 bei uns begrüßen zu dürfen!

Kylesa – Sludge trifft Psychedelic

Mit Kylesa kommt eine Band nach Marienthal, die ihren Sound seit Jahren mutig weiterentwickelt. Ein vibrierender Mix aus Sludge, Psychedelic und purer Live-Wucht – genau die richtige Dosis, um die Hofbretter zum Beben zu bringen.

Midnight – Jubiläum um Punkt Mitternacht

Es könnte nicht passender sein: Midnight feiern das Jubiläum ihres Kultalbums Satanic Royalty – und das natürlich um Mitternacht. Erwartet Blackened Speed Metal, roh, wild und absolut ungeschönt.

Dead Meadow – Schwer, verträumt, hypnotisch

Die Meister des sphärischen Psychedelic Rock bringen ihre schweren, warmen Wüstenklänge zu uns. Dead Meadow schaffen es wie kaum eine andere Band, den Hof in ein schwebendes Klanguniversum zu verwandeln.

Conan – Caveman Battle Doom

Schiebt die Möbel zur Seite, es wird wuchtig: Conan liefern Doom Metal in seiner härtesten, langsamsten und brachialsten Form. Bereit für Caveman Battle Doom? Dann schärft die imaginäre Axt und stellt euch der Wand aus Sound.

Meatbodies – Garage trifft Noise

Chaotisch, eingängig, verzerrt und voller Charakter: Meatbodies bringen ihre wilde Mischung aus Garage Rock, Psychedelic und Noise nach Marienthal und sorgen garantiert für einen der dreckig-schönen Abrissmomente des Festivals.

Castle Rat – Dunkel, theatralisch, riffgetrieben

Ihr wisst genau, was euch erwartet: Castle Rat bringen ihre düsteren, dramatischen Rituale auf die Felder des Marry Valley – ein echter Battle-Moment, garantiert episch und voller Heavy-Groove.

Suck – High-Energy-Punk ohne Kompromisse

Scharf, schnell, direkt ins Gesicht: Suck liefern Punk Rock ohne Schnickschnack und ohne Pause. Pure Energie, pure Attitüde. Wir zählen die Tage bis zu Gabba Gabba!

Cardiel – Punk x Psych x Surf aus Mexiko

Dieses Duo aus Mexiko mischt Punk, Psychedelic und Surf zu einem intensiven, wendigen Sound, der sofort zündet. Cardiel kommen als Zwei-Mann-Wucht, die jede Bühne zum Vibrieren bringt.

Mother Bear – Dunkel, fesselnd, ungezähmt

Die Musik von Mother Bear schleicht sich an wie ein Sturm, den man zu spät bemerkt: atmosphärisch, düster und mit einer wilden, ungezähmten Energie. Unbedingt anhören – eine der wohl meistunterschätzten Bands der deutschen Underground-Szene.

Und das ist erst der Anfang! Weitere Headliner, Co-Headliner und einige ganz besondere Newcomer folgen in den nächsten Wochen. Das Hoflärm 2026 nimmt gerade erst Fahrt auf.

