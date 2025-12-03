Blue Moon 2026: haben erste Band-Welle bekannt gegeben

Ein neuer Zyklus beginnt. Während der Mond seine Richtung ändert und die Luft von Verzerrung erfüllt ist, enthüllt das Blue Moon Festival 2026 seine erste Transformation. Die bevorstehende Ausgabe – Metamorphosis – vereint eine beeindruckende Konstellation von Heavy-, Psychedelic- und Genre-übergreifenden Künstlern aus aller Welt. Ein Line-Up, geprägt von Riffs, Ritualen, Noise, Visionen und dem puren Underground-Spirit.

Fu Manchu – Stoner-Rock-Legenden, bekannt für ihre von der Wüste inspirierten Riffs und den Fuzz-getränkten Sound, der ein ganzes Genre prägte.

1000Mods – Griechenlands moderne Stoner-Schwergewichte liefern massive Grooves und hypnotische Riffwände.

Dead Meadow – Eine Psychedelic-Rock-Institution, die verträumte Atmosphären mit warmem Vintage-Fuzz verbindet.

Mephistofeles – Occult Doom, durchdrungen von Lo-Fi-Grit.

Sky Joggers – Fuzz-Heavy-Psych, angetrieben von unerbittlicher Motorik-Energie.

Sons Of Arrakis – Sci-Fi-getriebener Heavy-Desert-Psych direkt aus Kanada.

Zerre – Neue Welle des Würzburger Thrash Metal.

Green Milk From The Planet Orange – Avantgardistische Prog/Psych-Pioniere, die Grenzen sprengen.

Cursed To Occult – Ritualistic Doom, der die Geister der Unterwelt beschwört.

Narbo Dacal – Progressive-Doom-Krieger aus Polen.

Acid Sitter– Hochenergetische Psych-Rock-Maniacs.

31. Juli – 2. August 2026

Strombad Cottbus

Wir sind unglaublich stolz, diese Legenden nach Cottbus zu bringen und laden euch alle ein, Teil des nächsten Kapitels des Blue Moon zu werden.

Tickets & Info: https://www.bluemoonfestival.de/