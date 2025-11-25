Verlosung: zweimal 2 Kombi-Tickets für das True Thrash Fest Hamburg 2025 vom 28.11. bis 29.11.2025 im Bambi Galore in Hamburg

Time For Metal und Bambi Galore gratulieren Stephan aus Bremen und Caroline aus Kampen (Sylt) zu jeweils 2 Kombi-Tickets für das True Thrash Fest Hamburg 2025 am 28.11.2025 im Bambi Galore in Hamburg.
Bands: Amken, Bastard Skull, Cruvior, Gama Bomb, Headshot, Iron Fist, Zerre, Æzid
Datum: 28.11. bis 29.11.2025
Ort: Bambi Galore, Hamburg
Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
Infos und Tickets findet ihr hier: https://www.kph-hamburg.de/veranstaltungen/detail/true-thrash-fest-hamburg-2025/28-11-2025